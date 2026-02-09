A un día de que comience el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su mesa política para definir los últimos cambios del proyecto. El foco estará puesto en el capítulo fiscal, especialmente en el artículo vinculado al impuesto a las Ganancias, que genera resistencias entre gobernadores y sectores de la oposición.

Aunque desde el oficialismo aún no hubo confirmación pública, en las últimas horas varios mandatarios provinciales aseguraron que la Casa Rosada ya les anticipó que ese apartado sería retirado. La decisión buscaría evitar tensiones en el Senado y facilitar el acompañamiento de los bloques dialoguistas.

La reunión está prevista para las 11:00 en Casa Rosada y será encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También será parte del encuentro el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien analizó el impacto fiscal de la posible eliminación de Ganancias.

Según trascendió en las provincias, el Gobierno ya habría comunicado a sus aliados que se avanzará con la eliminación completa del capítulo fiscal. Gobernadores remarcaron que la baja de Ganancias afectaba tanto a las arcas provinciales como a las nacionales y que no contaba con respaldo suficiente para sostenerse en el recinto.

Además de Ganancias, el oficialismo habría aceptado modificaciones en otros puntos del proyecto para ampliar consensos. Entre ellos, nuevas redacciones sobre las cuotas solidarias y la eliminación de la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales, una iniciativa que también generaba rechazo en el sistema bancario.

En paralelo, Bullrich mantuvo encuentros con representantes de los principales bloques dialoguistas del Senado para conocer sus posturas antes de la definición política. Por su parte, Santilli recibió en Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en una ronda de contactos destinada a asegurar apoyos al paquete de medidas.

El proyecto comenzará a debatirse este miércoles en el Congreso, mientras que funcionarios del Ejecutivo se instalarán desde este martes en el Parlamento para seguir de cerca la negociación voto a voto, tanto de la reforma laboral como de otras iniciativas incluidas en las sesiones extraordinarias.