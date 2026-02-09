El reciente entendimiento bilateral entre Argentina y Estados Unidos comienza a mostrar efectos concretos en la agenda económica del Gobierno nacional. Uno de los puntos más relevantes del acuerdo establece el compromiso de acelerar y priorizar las solicitudes de empresas estadounidenses interesadas en invertir en el país bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con especial foco en el sector minero.

El documento oficial difundido por la administración norteamericana incluye un apartado específico que refiere al tratamiento preferencial de los proyectos elegibles presentados por compañías de ese país. El objetivo es facilitar el ingreso de capitales destinados a la explotación y desarrollo de minerales considerados estratégicos a nivel global, como el litio y el cobre, recursos en los que Argentina —y particularmente provincias como San Juan— ocupa un lugar central.

Desde el Ejecutivo nacional explicaron que el RIGI se consolida como la principal herramienta para canalizar este tipo de inversiones de gran escala, al ofrecer estabilidad fiscal, incentivos impositivos y previsibilidad normativa por plazos prolongados. En ese marco, el compromiso asumido con Estados Unidos apunta a reducir tiempos administrativos y a generar condiciones favorables para que los proyectos avancen con mayor rapidez.

Por ahora, no existen compañías con sede exclusivamente estadounidense que hayan ingresado formalmente solicitudes al régimen. Sin embargo, sí hay empresas occidentales que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que ya analizan presentar proyectos, atraídas por el nuevo escenario de reglas claras y respaldo político. En paralelo, otras firmas mineras de origen canadiense, australiano e incluso chino ya dieron el primer paso para incorporarse al RIGI, lo que configura un tablero de competencia internacional por los recursos argentinos.

La mención explícita a Estados Unidos como socio prioritario fue leída en clave geopolítica. Washington viene impulsando acuerdos estratégicos para asegurar el abastecimiento de minerales críticos, en un contexto de disputa global por las cadenas de suministro y con el objetivo de reducir la dependencia de China en estos insumos claves para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

El acuerdo también contempla un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las provincias, que son titulares de los recursos naturales, para facilitar la llegada de inversiones estadounidenses. En ese punto, se remarca el respeto por las normativas locales y la posibilidad de avanzar en obras de infraestructura minera que mejoren la competitividad de los proyectos.

Para distritos mineros como San Juan, este escenario abre una ventana de oportunidad. La aceleración de los RIGI vinculados a empresas estadounidenses no solo puede traducirse en mayores desembolsos, sino también en empleo, desarrollo de proveedores locales y un posicionamiento estratégico de la provincia en el mapa de los minerales críticos a nivel mundial.