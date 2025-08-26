La incertidumbre volvió a instalarse entre los empleados de Tía Maruca, la tradicional marca de galletas producida por la empresa Dilexis en San Juan. En las últimas horas, desde el área de Recursos Humanos se comunicó a los trabajadores que la planta quedará detenida la próxima semana y que todos deberán gozar de siete días de vacaciones obligatorias, a excepción de quienes sean convocados de manera puntual para cumplir funciones específicas.

En un mensaje interno, la compañía justificó la medida en el difícil momento comercial que atraviesa el sector. “Hoy estamos desde hace un mes con ventas por el piso”, señaló el representante de Recursos Humanos, en un audio que circuló entre el personal.

La comunicación despertó malestar y preocupación en los operarios, ya que también se informó que la fecha prevista para el pago de haberes no se cumplirá, dejando a gran parte del personal sin certezas sobre cuándo cobrarán.

En la planta de Dilexis trabajan aproximadamente 300 personas, y desde hace varias semanas circulan rumores sobre la posibilidad de que se produzcan cambios estructurales en la compañía. Aunque la conducción de la firma insistió en que no existen riesgos de cierre ni despidos masivos, los trabajadores se mantienen en estado de alerta.

En los últimos meses, la empresa ya había atravesado dificultades financieras que derivaron en atrasos en el pago de una quincena, lo que alimentó las versiones sobre un escenario más complejo. No obstante, desde la gerencia se aseguró que la producción continúa con normalidad y que se busca reacomodar el esquema laboral para enfrentar la caída en las ventas.