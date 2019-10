Diputada de la Coalición Cívica presentó un proyecto para "regular la transición"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada nacional de la CC-ARI, Paula Oliveto Lago, presentó hoy un proyecto que busca regular la transición de la Administración entre el gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional "para no generar acciones que obstaculicen" ese proceso.



"El objetivo es que se cumplan los pasos legales pertinentes de manera ordenada y eficaz para no generar acciones que obstaculicen la transición y así fortalecer nuestro sistema de gobierno", señaló Oliveto Lago.



En el marco de la transición entre el gobierno de Mauricio Macri y el presidente electo, Alberto Fernández, la diputada de la CC precisó que el proyecto busca un traspaso de mando "transparente y eficaz" para que "el nuevo gobernante electo conozca y reciba del gobernante saliente toda la información necesaria para la implementación, previsión y elaboración del nuevo programa de gestión".



En este sentido, y de acuerdo al proyecto, los funcionarios del gobierno saliente deben tener la responsabilidad de "cooperar con el proceso de transición y suministrar toda la información necesaria sobre el estado de la Administración central, organismos centralizados y/o descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional".



"Este proyecto se basa en una Administración moderna y en la transparencia de la información pública, la cual no pertenece a ningún grupo político, sino que es propiedad de los ciudadanos. Los funcionarios que dejan un gobierno tienen la responsabilidad de asegurar la continuidad jurídica del Estado", aseguró Oliveto



La iniciativa establece la creación de un equipo de transición republicana integrado por el Jefe de Gabinete de Ministros; el Síndico General de la Nación; el Grupo de representantes del gobierno saliente y el Grupo de representantes del gobierno entrante.



De acuerdo con el proyecto, los informes de gestión tienen carácter de declaración jurada y deben contener, como mínimo, la siguiente información: Los planes, proyectos o programas correspondientes al área durante la última gestión.



También, la situación presupuestaria y financiera, detalle de los préstamos financieros en gestión, otorgados y solicitados, nivel de endeudamiento total, especificando las obligaciones de corto plazo y el estado de deuda con los proveedores; Un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades monetarias y obligaciones exigibles.



Además, debe incluir los recursos humanos distribuidos por organismos descentralizados, ministerios, secretarias y direcciones, personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, detallando sus respectivas funciones, así como la situación de todos los procesos judiciales y arbitrales en los que organismos descentralizados, ministerios, secretarias y/o direcciones sean parte.