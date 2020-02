Diputada Del Plá irá a la sesión a renovar sus críticas al Gobierno

La diputada nacional Romina Del Plá (Frente de Izquierda) informó hoy que mañana asistirá a la sesión informativa en la que expondrá el ministro de Economía, Martín Guzmán, evaluó que "no casualmente" esa presencia "coincide con el FMI en Argentina" y lamentó que el Gobierno busque pagar "una deuda impagable y fraudulenta".



La referente de la izquierda confirmó la presencia en la sesión ante la duda surgida inicialmente por los históricos posicionamientos de ese espacio político en relación a los debates sobre deuda externa.



"El 'plan' del Gobierno está subordinado a sus dictados y al arreglo del modo en que pagarán una deuda impagable y fraudulenta. El ministro deberá explicar, por ejemplo, por qué no hay presupuesto. Sucede que toda la política interna (tanto como la exterior) está determinada por los lineamientos del FMI, los bonistas y los gobiernos imperialistas; de hecho, Guzmán viene al Congreso después de acordar con las autoridades del FMI y no antes", expresó Del Plá



A través de un comunicado, añadió que Guzmán "debe responder por el destino del derecho adquirido del 11,56% en marzo y 13% en junio de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH; por la cláusula gatillo de los docentes universitarios e investigadores; por el salario docente; por Vicentin y Molinos Cañuelas, entre otras cuestiones".



"Y, fundamentalmente, por la legitimación y pago de la deuda acumulada, y las tasas usurarias que ellos mismos dicen denunciar", advirtió Del Plá.



La legisladora reivindicó la movilización que hará el FIT a Plaza de Mayo "en rechazo a la misión del FMI".



"Es necesario defender los intereses y derechos de los trabajadores y jubilados, y poner de manifiesto que el pacto con el FMI para pagar la deuda es incompatible con nuestras condiciones de vida, la defensa del salario y las jubilaciones", aseveró.