Diputado aseguró que votar el proyecto de ley de Solidaridad es "anular el Congreso"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, José Núñez, ratificó hoy que ese interbloque no dará quórum para tratar el proyecto de ley de Solidaridad que propone el poder Ejecutivo porque sería, "anular el Congreso y ese no es el camino".



"No vamos a dar quórum, estamos dispuestos a discutir, a acompañar, pero no para otorgar superpoderes", aseguró hoy Núñez al confirmar que el interbloque que integra no dará el quórum para la iniciativa del Poder Ejecutivo.



Para el legislador santafesino, "otorgar superpoderes es como cerrar o anular el Congreso" y consideró "que ese no es el camino".



En declaraciones a Radio2-Rosario, señaló que desde ese sector, están "dispuestos al diálogo, a discutir, a acompañar desde una oposición seria y responsable, siempre y cuando sea sin anular uno de los poderes del Estado".



"Hay un 41 por ciento de los argentinos que votaron para que los defendamos, para consensuar y la manera del Gobierno es acallar a la oposición", añadió.



Tras sostener, "que nunca van a agotar el diálogo", apuntó que "hasta el último minuto van a tratar de introducir modificaciones al proyecto", y en esa línea opinó respecto del incremento del 30 por ciento propuesto para la compra de dólares, por fuera del cepo, es una "devaluación encubierta".



Consideró, "que hoy el Presidente Alberto Fernández tiene la oportunidad de discutir y consensuar con la oposición. Nosotros gobernamos cuatro años así y logramos consensos en leyes importantes. Hoy somos 116 legisladores los que queremos discutir para lograr acuerdos".