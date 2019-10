Diputado "Toty" Flores cuestionó afirmaciones de Kicillof vinculadas a la droga

El diputado nacional y fundador de la Cooperativa "La Juanita", Héctor “Toty” Flores (CC-ARI) cuestionó hoy las afirmaciones de Axel Kicillof, quien dijo que “ahora hay que gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo” y consideró que, con esas afirmaciones, el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, “está justificando algo que es injustificable”. "Toty" Flores consideró que en las declaraciones del diputado kirchnerista y ex ministro de Economía, hay “irresponsabilidad” o “intencionalidad de quedar bien con algún sector marginal de la sociedad” y señaló que “aparentemente, para ellos vale todo”. En declaraciones a radio La Red, el dirigente social de La Matanza dijo que “es dramático cuando uno no tiene todas las herramientas como para poder solucionar” el problema de aquellos que más lo necesitan, al afirmar que se trata de “un flagelo que afecta a todo y es transversal a la sociedad”. Flores comentó además que él mismo realizó también recorridas por el partido de Morón, pero “cuando se acercó gente al intendente (Ramiro Tagliaferro) fue para decirle que necesitaba trabajo”. “Yo no conozco uno solo que me haya dicho que hace eso”, aseveró "Toty" Flores.