Diputados distinguió con una mención de honor a la ex tenista Gabriela Sabatini, por su trayectoria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara de Diputados de la Nación homenajeó hoy a la ex tenista argentina Gabriela Sabatini, al entregarle la Mención de Honor "Juan Bautista Alberdi" por "su trayectoria deportiva y compromiso con los valores democráticos y republicanos".



El evento se realizó en el Salón Delia Parodi y contó con la presencia del titular de la Cámara, Sergio Massa, el ex presidente del cuerpo, Emilio Monzó, y el diputado Daniel Scioli, además de una gran cantidad de personalidades ligadas al mundo del deporte y familiares de la homenajeada.



Massa remarcó el consenso político que hubo para este homenaje en reconocer a "nuestros símbolos y a los que marcan historia". "Ella representa el talento, el esfuerzo y la superación personal, valores que debemos enaltecer e imitar en la construcción de la Argentina del futuro", dijo.



A su vez, destacó el "espíritu solidario de Sabatini transmitido a futuras generaciones" y remarcó valores como "la humildad, sencillez, superación, y sentido de familia que la caracterizan".



La ex tenista dirigió unas palabras de agradecimiento y dijo sentirse "muy honrada", al tiempo que consideró que sus logros "siempre se asentaron en los pilares de la disciplina, el respeto, la educación y la humildad".



"Disciplina para entrenar, para cumplir horarios, para tener una adecuada alimentación, respeto a las reglas de juego, humildad para enfrentar los desafíos, educación para con el rival son valores que están siempre en el deporte" sintetizó la jugadora.



"Cada uno desde nuestro lugar tiene la oportunidad de aplicar estos valores en la vida", concluyó Sabatini.



Con 27 títulos ganados, incluidos un Grand Slam (el US Open en 1990) y dos Masters, Sabatini, que se retiró a los 26 años, es considerada "la mejor tenista argentina de la historia de nuestro país; y es reconocida por la promoción del deporte y su ayuda a los niños de todo el mundo".