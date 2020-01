Dirigentes de todas las fuerzas dieron la bienvenida al 2020 a través de las redes sociales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Dirigentes, funcionarios y legisladores nacionales de diferentes fuerzas políticas desearon hoy un Feliz Año Nuevo a todos los argentinos con diversos mensajes a través de las redes sociales.



"Despedimos 2019 en una Argentina que cambió el rumbo y tiene nuevas prioridades: los más vulnerables", afirmó el presidente Alberto Fernández a través de la red social Twitter.



El Presidente manifestó además su deseo para que en 2020 "sigamos construyendo entre todos esa Argentina que soñamos. Una Argentina unida y solidaria. Una Argentina de pie".



También, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner auguró que 2020 será "el año en que, con el esfuerzo y la solidaridad de todos y todas, vamos empezar a recuperar el trabajo, el futuro y los sueños" y en alusión al 2019, aseveró que fue "el año en que nos unimos para terminar con la pesadilla que arrasó nuestra tierra y nuestro pueblo", en referencia al gobierno de Mauricio Macri.



Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sostuvo que "termina un año en el que comprendimos que a la Argentina la levantamos entre todos. Empieza otro donde los sueños, esperanza y proyectos de cada argentino y argentina pondrán al país de pie. ¡Muy feliz 2020 para TODOS!".



El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, también escribió en sus redes sociales: “Quiero desearles un buen año a todxs, especialmente a las familias argentinas que están pasando un momento difícil. Decirles que no están solxs, que son nuestra prioridad. Como dicen Alberto y Cristina empezar por los últimos para llegar a todxs”.



También, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, escribió: “Que este 2020 esté lleno de esperanza y unidad para que entre todos/as pongamos a la Argentina de pie y la educación sea la principal herramienta de transformación social. ¡Feliz año nuevo!”.



Por su parte, el gobernador Axel Kicillof, afirmó que “despedimos un 2019 en el que la mayoría de los y las bonaerenses, democráticamente, eligieron nuevas prioridades: producción, trabajo, salud y educación. En este 2020, reafirmo mi compromiso y brindo para que comencemos a cambiar la historia de la Provincia. ¡Feliz Año Nuevo!”.



El ex presidente Mauricio Macri difundió un extenso texto a través de su canal de Facebook, pidió brindar "con alegría por el tiempo que está por venir” y señaló que "el cambio no depende de un gobierno, de un partido político ni de una elección. El cambio que nosotros emprendimos juntos pertenece a la fuerza transformadora de la época".



A su turno, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, deseó “¡Muy feliz año nuevo para todos! Quiero desearles un gran 2020 a los vecinos de la Ciudad y a todos los argentinos. Que este nuevo año nos encuentre unidos y trabajando juntos para que todos podamos vivir mejor”.