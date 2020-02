Discreto aporte de Scola en el triunfo de Olimpia Milano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El capitán del seleccionado argentino, Luis Scola, diseñó esta tarde un regular aporte para Olimpia Milano, que le ganó en forma ajustada a Vanoli Cremona, por 77-74, en un partido de la fecha 22 de la Liga Italiana de básquetbol (Legabasket).



El ala pivote, de 39 años, encestó 8 puntos (2-5 en dobles, 0-1 en triples, 4-6 en libres), tomó 3 rebotes y repartió una asistencia en los casi 19 minutos que participó del pleito, jugado en el MedioLanum Forum de Milan.



El ex jugador de Houston Rockets, Toronto Raptors e Indiana Pacers, entre otras franquicias NBA, acumula un promedio por partido de 11,2 tantos; 3,2 rebotes y 0,9 asistencias.



En Olimpia Milano, que trepó a la tercera colocación en la tabla con un registro de 28 puntos (14 triunfos-7 derrotas), se destacó el alero serbio Vladimir Micov, con una planilla de 22 tantos y 2 rebotes.



Por su lado, el base porteño Andrés Forray (ex Banco Provincia) sumó 10 unidades (1-2 en dobles, 2-3 en triples, 2-2 en libres), 4 rebotes y un pase gol en 29m., para Trentino, que derrotó a San Bernardo Cantú, por 79-71.



En tanto, el alero bahiense Bruno Cerella consiguió 7 puntos (2-3 en triples, 1-2 en libres) y un rebote en 10m., mientras que el base cordobés Ariel Filloy no convirtió tantos pero aportó 3 rebotes y 2 recuperos en 12m., para el campeón Venezia, que doblegó a Treviso, por 79-73.



Además, el escolta cordobés Juan Manuel Fernández (ex Obras Basket) colaboró con 7 puntos (2-4 en dobles, 1-4 en triples), 4 rebotes, 2 recuperos y una asistencia en 24m. para Trieste, que fue derrotado por Brescia, por 76-74.



Otros marcadores: Fortitudo Bologna 95-Virtus Roma 92; Pesaro 77-Brindisi 103; Pistoia 86-Reggio Emilia 79.