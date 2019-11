Disminuyó 4,7% el déficit comercial de Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El déficit en el comercio internacional de bienes y servicios de Estados Unidos disminuyó 4,7% en septiembre, para ubicarse en U$S 52.500 millones, informó hoy el Departamento de Comercio.



En septiembre, las exportaciones estadounidenses bajaron 0,9%, hasta los U$S 296.000 millones, mientras que las importaciones descendieron 1,7%, hasta los U$S 258.400 millones.



De este modo, en los primeros nueve meses de este año el déficit comercial estadounidense aumentó un 5,4% sobre el mismo período de 2018, llegando a U$S 481.330 millones.



La disminución en septiembre del déficit a su nivel más bajo en cinco meses reflejó el primer superávit de EE.UU. en el intercambio petrolero desde 1978, y una reducción de las importaciones desde China y Alemania, publicó hoy EFE



Aún así, y a pesar de las medidas proteccionistas adoptadas por el presidente Donald Trump, el déficit en el comercio exterior está en una trayectoria que apunta a un saldo negativo en 2019 mayor que el de 2018.



El déficit en el comercio de bienes con China bajó de U$S 28.900 millones en agosto a U$S 28.000 millones en septiembre, y se redujo 13,4% en los primeros nueve meses de este año.