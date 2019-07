Disney se convirtió en un ring y visitantes terminaron a los golpes

¿El lugar más feliz de la Tierra?

En Disneyland, California, parque de diversiones de niños, en donde los menores conocen a sus personajes favoritos, visitan los castillos de las princesas y abordan los juegos mecánicos con la tecnología más avanzada, se desató una brutal pelea.

Pequeños llorando, desorientación y gritos, se escuchan en un zafarrancho que los voceros del parque han reprobado de manera tajante.

MIRÁ TAMBIÉN El video llorando de “Río” de La Casa de Papel que impactó en las redes

El origen de la discusión aún no está claro y es motivo de investigación por parte de las autoridades, pero en un video grabado por un testigo, el pasado domingo 7 de julio, se puede ver cómo por más de cuatro minutos dos hombres y dos mujeres se golpean y tiran al suelo mutuamente.

Pelea en #Disney California, primeros reportes indican que son de la misma familia, llegaron juntos al parque pero terminaron peleados.#SiempreEnLaNoticia pic.twitter.com/YlVKqSTTCP — José Ibarra Amador (@JoseibarraBC) July 8, 2019

Se encontraban en medio de ToonTown, sección del parque dedicada a la vida de Mickey Mouse, cuando una discusión subió de tono. Un hombre alto con playera rosa le gritó a una mujer de blanco: "No le faltes al respeto a mi hija… no me importa nada". Acto seguido, la mujer le escupió en la cara, y el sujeto respondió con golpes en el rostro.

Otro hombre, también vestido de blanco que se encontraba con la mujer, intentó detener la pelea sin éxito, mientras que una joven de playera café se acercó a la discusión y el individuo de blanco la golpeó en la cara, a lo que ella respondió también con agresión física y después dirigió los puñetazos a la mujer de blanco con la que había comenzado la discusión.

MIRÁ TAMBIÉN Tras la final de la Copa América estallaron los memes contra la Conmebol

Por algunos segundos los golpes entre los cuatro continuaron hasta que una mujer de edad avanzada, aparentemente madre del sujeto de playera rosa, intentó, con el carro eléctrico que conducía, ponerse en medio de las personas.

La discusión se detuvo por un minuto porque los implicados se separaron, pero el hombre de rosa persiguió a la mujer de blanco para continuar golpeándola y jalándola del cabello.

Después, unos testigos intercedieron logrando que el hombre se alejara. Pero la mujer de blanco y la de rosa comenzaron a golpearse entre ellas. La madre, bajó del carrito e intentó detenerlas, pero ellas no le prestaron atención y la tiraron al suelo.

La mujer con la blusa café se dio cuenta del accidente y auxilió a la madre, ayudándola a levantarse. El hombre de la playera rosa regresó y volvió a golpear a la mujer de blanco hasta tirarla al piso.

MIRÁ TAMBIÉN Las imágenes virales de los sanjuaninos en snowboard

Cuando se dio cuenta de que su madre también había salido afectada, preguntó quién era la responsable. Una acompañante que sostenía a la mujer mayor, señaló a la joven de playera café. El hombre comenzó a jalarla del cabello, arrastrarla y golpearla.

Al ver su molestia, más testigos se acercaron y lo quitaron de encima de ella. Uno de ellos le hizo una llave en el cuello para inmovilizarlo. Segundos después llegaron los oficiales del parque.

Los asistentes al parque de diversiones dijeron que escoltaron a la familia afuera del sitio, y que no quisieron declarar ante las autoridades. Sin embargo, la policía de Anaheim, ciudad de California en donde se encuentra el parque, continúa las investigaciones y ha solicitado videos a las personas que vieron la pelea.

Este lunes, autoridades de la ciudad de Anaheim declararon que los avances de la investigación indican que todos los partícipes de la pelea eran de la misma familia. A pesar de que no quisieron cooperar con las autoridades, continúan las indagaciones tomando al video publicado como prueba principal en el caso.