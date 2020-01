Distintos barrios de Mar del Plata se encuentran sin agua en pleno verano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La falta de agua afecta en esta temporada estival a barrios marplatenses como El Alfar, Punta Mogotes, Faro Norte, Colinas de Peralta Ramos, Playa Grande, Los Troncos, Stella Maris y Playa Chica, y la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) explicó hoy que trabaja con toda su "infraestructura y plenitud" para optimizar la operatoria y normalizar el abastecimiento.



Turistas y vecinos se movilizaron ayer y volverán a hacerlo hoy cortando calles y exigiendo a la empresa que restablezca el servicio.



Raquel Morinigo, una turista que llegó a Mar del Plata desde Tucumán, comentó a Télam: “Hace una semana que no puedo cocinar, bañarme y limpiar el departamento que alquilé en Punta Mogotes porque no hay presión de agua y solo entra un hilo por la cañería”.



“La administración del edificio donde alquilé ha llamado y reclamado reiteradamente a OSSE y no hemos tenido respuesta”, dijo.



Y agregó que vino “a disfrutar de una vacaciones" y la está pasando "muy mal". "Realmente es vergonzoso”, resaltó



Vicente Vidal, un encargado de un edificio de la zona de Playa Grande, sostuvo que “en esta zona hace más de 15 días tenemos problemas de agua. A pesar de que hemos reclamado a diario nadie nos da respuesta y los turistas que alquilan en el edificio están indignados”.



Leticia Lorenzón, una marplatense que vive en la zona de Playa Chica, sostuvo que "es patético tener que vivir en plena temporada y con temperaturas que superan los 30 grados sin nada de agua en nuestras viviendas".



"Ayer, parte de mi familia que vive en la zona de la Avenida Mario Bravo, salió a reclamar a la calle con pancartas, banderas y botellas vacías exigiendo respuesta porque tampoco tienen entrada de agua en sus viviendas. Hoy harán lo mismo en una concentración programada para las 19.30", advirtió.



Mientras tanto, el presidente del directorio de Obras Sanitarias, Carlos Katz, reconoció que los acueductos sur y norte trabajan “en su máxima capacidad” pero en algunos barrios de Mar del Plata hay "problemas de presión" ante la alta demanda por las fuertes temperaturas y la gran cantidad de turistas que llegaron en los últimos días a la ciudad.