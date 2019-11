Diversas reacciones en el arco político chileno frente a la reforma constitucional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente del oficialista partido chileno Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, enfatizó que se debe avanzar en una agenda social en el mediano plazo y de forma paralela al acuerdo por una nueva Constitución, además invitó a la ciudadanía a continuar movilizada.



En conversación con el programa "Estado Nacional" de TVN, el timonel de RN, el partido del presidente Sebastián Piñera, sostuvo que "la nueva Constitución, si es que se aprueba en el plebiscito, no va a estar antes del año y medio o dos años. Entre medio hay que solucionar las urgencias que nos ha planteado la gente".



Espero que comprendamos todos que "el hecho que empiece a disminuir la presión de la calle no significa que esto está solucionado", sostuvo el diputado centroderechista, "e invito a la gente que se mantenga movilizada. Que estén alertas", permitiendo el funcionamiento de las ciudades.



"No podemos esperar dos años más para las reformas como la que plantea la senadora Carolina Goic (presidenta de la Democracia Cristiana). Tenemos que avanzar en al menos tres o cuatro grandes áreas como salud o pensiones", enfatizó, citado por Radio Cooperativa



Por su parte, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, valoró positivamente el acuerdo alcanzado transversalmente para la elaboración de una nueva Constitución que contempla una Convención constitucional y plebiscitos de entrada y salida.



"La ciudadanía va a elegir en un plebiscito cómo la quiere escribir, si con una convención o una asamblea constituyente, y va a ser la ciudadanía quien va a elegir a esos asambleístas, y a decidir quiénes tienen que escribir la Constitución en una hoja en blanco", planteó la periodista.



"Eso es solamente lo que se hizo, nada más, nadie que a puertas cerradas está escribiendo una Constitución, para que quede claro", remarcó.



Paralelamente sugirió ver más allá de la coalición, tomando en cuenta las denuncias de violencia en las manifestaciones que siguen en el país.



"Creo que hoy día más que mirarnos a nosotros mismos y hablar sobre lo que pasa dentro del Frente Amplio -ya habrá momento para eso-, creo que la importancia es lo que está afuera. Hoy día nos están matando, están violando mujeres, están afectando a niños, niñas y adolescentes, la atención está en tema de derechos humanos", sostuvo.



"Insisto, lo que se presenta es un acuerdo no para hacer la Constitución, ahí yo entendería la acusación de las cuatro paredes, es un acuerdo para que haya un plebiscito y que la gente decida", sostuvo la ex candidata presidencial.



Mientras tanto, se mantienen las diferencias dentro de la izquierdista Convergencia Social, cuya presidenta, Gael Yeomans, confirmó que el Tribunal Supremo determinará si corresponden sanciones para el diputado Gabriel Boric por firmar el llamado "Pacto por la paz" pese a que el partido había concluido lo contrario.



Pese a ello, la parlamentaria hizo un llamado a la ciudadanía a participar del inédito plebiscito constitucional.



"A pesar de que no firmamos el acuerdo porque creemos que hay mejoras todavía pendientes, nosotros creemos que hay que impulsar el proceso de cambio a la Constitución, hay que votar, y hacemos un llamado abierto a votar, a participar por una nueva Constitución", expresó Yeomans.



Respecto a la salida del partido de 72 militantes más el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, por sus discrepancias con Boric, la diputada aseguró que "es sumamente doloroso para mí en particular, porque consideraba que teníamos una sensibilidad común dentro del partido. Sin embargo, creo que su renuncia fue acelerada y fue un error".



"Es sumamente doloroso que no hayamos podido convencer a un compañero de mantenerse siendo parte de este partido, sobre todo cuando estamos hablando de Jorge Sharp, de la alcaldía y de quienes han levantado ese proceso, que para nosotros es muy valioso", añadió Yeomans.



Convergencia Social llevará a cabo un comité central este domingo, instancia en donde se abordará la situación del partido.