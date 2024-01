La diputada nacional por San Juan de Juntos por el Cambio, Nancy Picón, se refirió este lunes, al pedido de los diputados de la oposición para que los ministros del gobierno de Javier Milei estén presentes en el inicio del tratamiento en comisiones de la ley ómnibus, para que puedan explicar los diferentes puntos.

Es qué a horas del inicio del tratamiento de la ley, que, en 664 artículos, incluye parte central del plan de gobierno, hay más dudas que certezas en la Cámara de Diputados. Es por este motivo que, diputados nacionales de la oposición solicitaron que sean los ministros los que vayan de manera presencial a las comisiones a explicar el contenido del voluminoso proyecto de ley. Este pedido fue el que encendió la polémica.

Publicidad

Con respecto a esto, aún no se conoce sobre el formato que tendrá el debate en las comisiones, ni quiénes irán de parte de la Casa Rosada a explicar los fundamentos y detalles del mega proyecto. La legisladora dialogó con DIARIO HUARPE Y fue contundente con sus dichos: “Es una posibilidad que se da y está establecida, pero siempre y cuando sea para poder avanzar y no para poner palos en la rueda. Mi experiencia en esto es corta, pero lo que vi en la primera sesión es que el kirchnerismo solo estaba peleando cargos, no estaba preocupado por hacer algo o estudiar los puntos del DNU o la ley ómnibus, estaban ofuscados por los cargos”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Necesitamos ponernos a estudiar, nuestro Gobernador nos ha pedido eso” agregó Picón.

La diputada explicó que inmediatamente salió, el DNU se reunió con Marcelo Orrego, quien le pidió estudiarlo punto por punto para cuidar a los sanjuaninos. “Es obvio que en algo nos va a rozar, pero esperamos que sea lo menos posible, vamos a cuidar los derechos de los sanjuaninos. Del otro lado encontrás una oposición que no entiende que ya no es Gobierno. Hay mucho por hacer y no podemos avanzar de esa manera” dijo al finalizar.