Docentes les enseñarán a sus alumnos cómo ver el eclipse de sol

El eclipse solar del 2 de julio será un evento astronómico muy pocas veces visto en nuestra provincia por lo que directivos y supervisores de instituciones educativas ya están capacitándose para transmitirles conocimientos a los docentes y estos a sus alumnos. Los mismos participaron este martes de una charla en la que pudieron aprender hasta de qué forma tienen que observar el eclipse ya que si no se usan los elementos necesarios se puede producir ceguera.

La investigadora independiente del Conicet, Georgina Coldwell, quien brindó la charla, en diálogo con DIARIO HUARPE contó que los directivos pudieron aprender qué es el sol; sus componentes y su actividad. También, las escalas de distancias y tamaños; la historia de los eclipses; los mitos; creencias y, al final de la jornada, conocieron de forma específica sobre el eclipse que podrá verse en la provincia e incluso pudieron hacer una observación del sol.

Los directivos y supervisores se instruyeron además en cómo armar una caja oscura que va a permitir observar el eclipse de forma indirecta ya que “nunca debe ser observado de forma directa sin protección adecuada”. Este instructivo podrá consultarse a partir del lunes en www.totalidad.com.ar.

La experta explicó que se deben utilizar “filtros especialmente diseñados para eso o los vidrios de soldador con protección DIN 14 o superior, nunca menor a eso, las máscaras de soldar con DIN 11 no sirven, por eso, si no están seguros que DIN tienen no hay que utilizarlos”, estos elementos son para la observación directa.

También está la forma indirecta que es “por proyección del sol en una pantalla que puede ser una hoja de papel donde nos podemos colocar de espaldas al sol y proyectarlo y ahí observar cómo se está produciendo”.

Algo a tener en cuenta es que en el único momento en el que el sol puede ser observado directamente es cuando está totalmente eclipsado, sino, nunca hay que mirarlo directamente ya que se pueden producir serias lesiones irreversibles, por ejemplo, “se queman las células de la retina y eso a largo plazo puede desencadenar en una ceguera”, manifestó Coldwell.

“El eclipse va a ser de forma total, va a estar completamente cubierto por la proyección de la luna en el cielo, va a poder ser observado en gran parte de la provincia y va a pasar por Iglesia, Jáchal, Albardón, Chimbas, Capital, Caucete, Vallecito y otros lugares. Hay que tener en cuenta que va a ser a las 17.40 horas”, contó la especialista.

¿Cómo hacer una cámara oscura?

Se hace con una caja de zapatos o con dos cartones, “en uno hay que hacer una perforación con una aguja, ese cartón con el agujerito hay que ponerlo que apunte al sol y del otro lado hay que poner una hoja en blanco, a través de ese agujero va a pasar la luz del sol y va a formar la imagen proyectada del sol en el papel que serviría de pantalla”, informó Coldwell.