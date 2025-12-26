Un documental centrado en Lionel Messi se volvió viral en YouTube al lograr más de 2 millones de reproducciones en apenas 48 horas desde su lanzamiento, según datos publicados por el propio canal donde se estrenó. La cifra refleja la repercusión global que sigue teniendo el futbolista argentino, considerado por muchos como uno de los mejores de todos los tiempos.

Publicidad

La producción, que recorre momentos destacados de la carrera de Messi, combina imágenes inéditas, testimonios y relatos que profundizan en su trayectoria desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial. La plataforma de video incluyó el documental en sus tendencias en múltiples países, impulsando su alcance a audiencias de distintas regiones.

El fenómeno se da en un contexto en que el astro continúa siendo figura central dentro y fuera de la cancha, con cada proyecto audiovisual generando atención mediática y miles de comentarios en redes sociales. Usuarios destacaron la emotividad de las escenas y el valor histórico que aporta una mirada detrás de cámaras sobre la vida y los desafíos del jugador.

Publicidad

Además del volumen de reproducciones, el documental acumuló reacciones y debates en plataformas sociales, donde hinchas y medios especializados compartieron extractos, análisis y valoraciones sobre la figura de Messi y su impacto en el fútbol contemporáneo.

El éxito del documental refleja también el fenómeno global de contenido deportivo en formato largo dentro de plataformas digitales, donde producciones bien narradas pueden atraer audiencias masivas en tiempos récord.