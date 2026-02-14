La cálida tarde sanjuanina en Villa Unión se vio abruptamente interrumpida por un fuerte siniestro al cruzar una unidad de transporte de pasajeros de la Red Tulum impactó contra un automóvil en la intersección de calles Jáchal y Salvador María del Carril, en Chimbas.

Según las primeras informaciones, la unidad de la línea 404 circulaba de este a oeste cuando, por causas que se investigan, colisionó contra un Fiat Cronos que habría cruzado la calle en sentido sur-norte. El colectivo terminó impactando de lleno contra el lateral delantero del vehículo.

Producto del fuerte golpe, el auto sufrió importantes daños en la parte frontal, mientras que el colectivo también presentó roturas menores. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas, solo daños materiales.

Personal policial de la jurisdicción correspondiente, se hizo presente en el lugar para realizar las actuaciones y ordenar el tránsito.