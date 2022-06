Dólar: qué impacto tendrá la última medida oficial sobre el mercado cambiario

El Banco Central reaccionó con una importante suba en las tasas de interés ante el último dato de inflación y frente a las tensiones cambiarias. La entidad convalidó un aumento de tres puntos para las Leliq y cinco puntos para los plazos fijos minoristas, cuyos rendimientos anuales pasaron a ser de 52% y 53%, respectivamente.

A pesar de este salto en las tasas, que es el más elevado desde la asunción de este Gobierno, surge el interrogante sobre si esto alcanzará para ayudar a contener a las cotizaciones de los dólares paralelos, que en las últimas jornadas exhibieron fuertes presiones alcistas tras el colapso de la deuda en pesos.

¿ALCANZARÁ?

Los economistas consideran que si bien este avance en las tasas de interés puede contribuir en una mejora en la demanda de dinero y, por consiguiente, en la tranquilidad cambiaria, no será suficiente para calmar el apetito dolarizador de las empresas y los pequeños ahorristas.

Cabe resaltar que a pesar de que esta suba de las tasas fue mucho mayor que las anteriores, aún se encuentra por debajo de la inflación esperada. El Gobierno, que en un principio había estimado en 33% la inflación de este año, ahora elevó su proyección al 62%. Los análisis privados, en tanto, proyectan que alcanzará un alza de entre 70% y 80%.

El titular del Banco Central elevó las tasas de interés por encima del 50% anual.

"La suba de la tasa es una herramienta que ayuda contra la escalada de los dólares, pero por sí sola es insuficiente . Si no se controla el déficit fiscal, la expansión monetaria y no se genera confianza, puede tener algún efecto paliativo, pero sólo en el corto plazo", comentó Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras.

El economista Jorge Neyro coincidió en que esta mejora de tasas puede ayudar a que los dólares paralelos no sigan subiendo , pero apenas en el margen. Y resaltó que hoy el impacto es menor respecto al que hubiese generado hace varias semanas atrás, porque ahora la situación financiera está mucho más tensa.

"Además, las perspectivas de emisión monetaria no son bajas para el segundo semestre. En lo que va del mes, se han emitido $ 132.000 millones para financiar el déficit. Lo fiscal tampoco se ve bien. De alguna manera, los fundamentals que parecían mejorar con el acuerdo con el FMI ya no se ven tan bien", agregó.

En lo que va del año, la autoridad monetaria ha aumentado seis veces las tasas de interés.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño afirmó que la autoridad monetaria "viene corriendo de atrás" con las subas de las tasas para combatir a la inflación y a la demanda de la moneda estadounidense, por lo que estimó que no logrará un impacto contundente sobre las tensiones cambiarias.

" Esto debería mejorar un poco la demanda de dinero . Tal vez a alguna empresa le servirá ir a un depósito a plazo fijo en lugar de irse a los dólares financieros. Buscaría equilibrar ese mercado. Hay que ver si lo logran. Creo que es una tasa insuficiente para lograr eso", advirtió Sebastián Menescaldi, director de EcoGo.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler comentó que remunerar mejor a quienes se quedan en moneda local claramente ayuda a que no se vayan tantos pesos al dólar. Pero resaltó que la suba de tasas se conoció el jueves por la mañana y aún así los dólares financieros siguieron avanzando durante esa jornada .

"Tal vez podría haber sido peor sin esta suba de tasas. Pero se nota que no alcanza, o por lo menos el jueves no alcanzó, para frenar la tendencia alcista de los dólares financieros. La clave ahora está en ver si se detiene la salida de los bonos en pesos . En tal caso, seguirá alcista, pero no con la velocidad de los últimos días", sostuvo Buteler.

Por: ENRIQUE PIZARRO