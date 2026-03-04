Donato de Santis: cómo lograr un look italiano con poco dinero

Donato de Santis, el carismático cocinero de la televisión argentina, decidió colgar el delantal momentáneamente para revelar los secretos de su vestidor. Lejos de las recetas de pastas, explicó que el estilo italiano no consiste en marcas de lujo inalcanzables, sino en una filosofía de vida.

Al respecto, el chef compartió en sus redes sociales: "Me preguntan seguido de dónde sale mi estilo italiano y la verdad es que no es un misterio; es actitud y detalles. Se trata de una camisa que cae bien, un pantalón con buen corte y un color simple pero con carácter. Nada de gritar, todo de decir".

Para lucir como un auténtico galán de la Toscana, el integrante de Masterchef sostiene que la confianza es el ingrediente principal y que "menos es más". Además, confesó que su imagen impecable tiene una responsable directa: "Tengo una ventaja: mi hija es mi stylist. Ella me mira, me acomoda, me cambia una cosa y ya está; me baja la ansiedad de elegir y me deja listo para salir como corresponde. Porque el estilo italiano no es ponerse algo caro, es saber llevarlo con naturalidad, con confianza y con ese toque de 'no me importa', pero que en el fondo sí".