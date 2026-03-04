La Argentina firmó este miércoles en Berlín el primer contrato a largo plazo para exportar Gas Natural Licuado (GNL) a Europa, un hito para su industria energética y su inserción en los mercados globales de energía. El convenio fue suscripto entre el consorcio argentino Southern Energy (SESA) y la empresa alemana Securing Energy for Europe (SEFE), que recibirá 2 millones de toneladas anuales de GNL durante los próximos ocho años a partir de fines de 2027.

El acuerdo representa más del 80 % de la capacidad de producción del primer buque licuador, el “Hilli Episeyo”, y más del 30 % de la capacidad total prevista con la entrada de dos embarcaciones de licuefacción en el Golfo San Matías (provincia de Río Negro). El proyecto, que apunta a consolidar a la Argentina como exportador energético global, podría generar ingresos superiores a los US$7.000 millones durante la vigencia del contrato, según estimaciones empresariales.

Southern Energy es un consorcio integrado por las principales petroleras del país (Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG) que lidera el proyecto de exportación de GNL desde la enorme cuenca de Vaca Muerta. La producción de gas licuado para exportación se llevará a cabo mediante unidades flotantes de licuefacción (“FLNG”), instaladas frente a la costa patagónica, evitando la construcción de plantas fijas en tierra.

Fuentes del sector energético destacaron que el contrato no solo tiene un impacto comercial, sino también estratégico, al diversificar las fuentes globales de suministro de gas y contribuir a la seguridad energética europea, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios en los mercados de energía.

El primer envío está previsto para finales de 2027, coincidiendo con la entrada en operación del “Hilli Episeyo”, mientras que un segundo barco licuador, denominado MK II, se espera para mediados de 2028, ampliando así la capacidad exportadora del proyecto argentino.

El contrato llega en un momento en que Europa busca diversificar sus proveedores de energía tras variaciones en el mercado global de GNL, y posiciona a la Argentina como un actor relevante en la cadena internacional del gas.