Donatti: "Siempre pienso en ganar, y ahora quiero aprovechar esta oportunidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El defensor Alejandro Donatti afirmó hoy durante el acto de presentación de la nueva indumentaria de San Lorenzo para la temporada 2020 que siempre piensa "en ganar" y que ahora quiere "aprovechar esta oportunidad", tras llegar al club del que es hincha, procedente de Racing.



Próximo a firmar su contrato con el club de Boedo, el zaguero destacó que siempre piensa en ganar "todo lo que se juegue, en todos los equipos" en los que se desempeña.



Sobre su salida de Racing Club, el jugador, de 33 años, sostuvo que "son etapas que se cumplen, cerré en buenos términos y me voy agradecido".



"Ahora voy a aprovechar esta oportunidad al máximo. Estoy tranquilo y confiado", agregó el defensor de cara al partido del próximo sábado ante Estudiantes de La Plata, que contará con la vuelta al fútbol argentino de Javier Mascherano.



En tanto, el mediocampista Diego Rodríguez, otra reciente incorporación del "Ciclón", vaticinó que la idea del plantel es "ser protagonistas en la Superliga" del fútbol argentino.



Respecto de su llegada al equipo "santo", el volante uruguayo se manifestó "feliz de estar acá, es un gran desafío en mi carrera".



Por su parte, el delantero Nicolás "Uvita" Fernández -ex Defensa y Justicia- calificó como una "sensación linda y emotiva que (los dirigentes de San Lorenzo) piensen en un jugador como yo a la hora de reforzar el equipo", que dirige Diego Monarriz.



"Es un paso más en mi carrera y es un lindo desafío", expresó el atacante, de 23 años, quien además calificó como "un sueño" su llegada al club azulgrana.



Por último, el arquero Fernando Monetti, quien regresa a San Lorenzo, aseguró que llegó "con las mismas ganas que la primera vez y con más experiencia".



En cuanto a sus posibilidades de luchar con Sebastián Torrico por un puesto en el equipo titular, el guardavallas, de 30 años, vaticinó que "vamos a pelear de la mejor manera".



San Lorenzo presentó la nueva indumentaria para la temporada 2020, en el Nuevo Gasómetro, con la presencia del presidente del club, Marcelo Tinelli; el coordinador de fútbol juvenil, Hugo Tocalli; Leandro Romagnoli, secretario técnico deportivo; y el histórico goleador "cuervo", Alberto "Beto" Acosta.



Tinelli se manifestó "orgulloso de lo que se viene haciendo" en San Lorenzo y enfatizó que se siente "contento con el diseño de la camiseta", que presenta rayas verticales, con los clásicos colores azul y rojo.



En primer lugar se presentó el equipo femenino, "Las Santitas", con la camiseta alternativa que tiene franjas horizontales, y que la referente Macarena Sánchez definió como "hermosa".



La ropa sustituta es tradicionalmente blanca y ahora presenta rayas horizontales azules y rojas a la altura de la cintura.



Luego, el plantel masculino lució con la indumentaria titular, con las tradicionales rayas azules y rojas, pero en esta ocasión se presentan en forma vertical.



Por otro lado, el club de Boedo cerró con Newell's Old Boys de Rosario la compra del 25 por ciento del pase (del 50% que poseía ) que tenía el equipo santafesino en el delantero Héctor Fertoli, ahora en Racing, y así se destrabo la firma del contrato del defensor Donatti con el "Ciclón".



El club azulgrana le adquirió la totalidad de la ficha del zaguero a Racing Club, la operación incluyó el 50 por ciento del pase de Fertoli y el desembolso de 400.000 dólares por la diferencia del valor de Donatti (1,8 millones de dólares).



San Lorenzo, por la 17ma. fecha de la Superliga del fútbol argentino, jugará el próximo sábado a las 19.40 en el Nuevo Gasometro ante Estudiantes de La Plata, encuentro que dirigirá Pablo Dovalo.