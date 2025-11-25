El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan trabaja en la protección de víctimas de violencia de género, brindando contención y acompañamiento. Ante cualquier hecho de violencia, tanto las propias víctimas como terceros pueden realizar la denuncia, de manera anónima. La denuncia es obligatoria para personas que trabajan en servicios esenciales.

Líneas y atención inmediata ante urgencias:

911 : atención las 24 horas.

: atención las 24 horas. Línea 144 : asesoramiento gratuito y confidencial las 24 horas.

: asesoramiento gratuito y confidencial las 24 horas. UFI Cavig (Unidad Fiscal de Investigación - Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) ubicado en Rivadavia 425 (O), esquina avenida Alem, Capital con atención todos los días las 24 horas o llamá al siguiente número: 4210013

(Unidad Fiscal de Investigación - Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) ubicado en Rivadavia 425 (O), esquina avenida Alem, Capital con atención todos los días las 24 horas o llamá al siguiente número: 4210013 Dirección de Género Cavig : 4210013 interno 147 / 2644865622 | email: direcciondelamujercavig@gmail.com

: 4210013 interno 147 / 2644865622 | email: direcciondelamujercavig@gmail.com Dirección de Género : 25 de Mayo 451 Oeste, Capital. Lunes a viernes de 7 a 14 horas. Teléfonos: 4222713 / 2645877003 | Email: direcciondegenero@sanjuan.gov.ar

: 25 de Mayo 451 Oeste, Capital. Lunes a viernes de 7 a 14 horas. Teléfonos: 4222713 / 2645877003 | Email: direcciondegenero@sanjuan.gov.ar Línea Mujer: 0800 6666 351, atención 24 horas.

Áreas de Género Municipales

Las Áreas de Género Municipales funcionan en todos los departamentos, ofreciendo asesoramiento legal, psicológico y social.

Algunos contactos de Áreas Municipales:

25 de Mayo

Domicilio: Ramón Barrera entre 9 de Julio y 25 de Mayo, Salón de Defensa Civil

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Teléfono: 2646729549

Correo electrónico:

9 de Julio

Domicilio: Diagonal San Martín S/N, Villa Cabecera, frente a Plaza Municipal

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Teléfono: 2644844985 / 2645843518

Correo electrónico:

Albardón

Domicilio: Calle Mitre y coronel Guerrero, frente a Comisaria 18, Villa San Martín

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Teléfono: 2645672135

Correo electrónico:

Angaco

Domicilio: Calle San Martín y Segovia

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Teléfono: 2645141351

Correo electrónico:

Calingasta

Domicilio: Oficina Barreal - CIC Barreal, Lote 45-Anexo Municipal. Delegación Principal Municipalidad Acción Social - Lavalle y Sarmiento - Tamberías - Villa Calingasta - CIC. Juan Jufré S/N (detrás de Gendarmería)

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Teléfono: 2646238087

Correo electrónico:

Capital

Domicilio: Calle Mitre N° 647 (Este)

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Teléfono: 4217892--2645846129

Correo electrónico: /

Caucete

Domicilio: Calle Rawson N° 482, antes de Diagonal Sarmiento

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Teléfono: 2643216054

Correo electrónico:

Chimbas

Domicilio: Remedios de Escalada 101 (al lado de Comisaría 17°)

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 h y de 14 a 19 horas

Teléfono: 2646739236

Correo electrónico:

Iglesia

Domicilio: Calle Santo Domingo N° 3547, Rodeo

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas

Teléfono: 2644173618

Correo electrónico:

Jáchal

Domicilio: Calle Gral. Paz N° 157, Cecoif (Centro de Contención Integral de la Familia)

Teléfono: 2644606638

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Correo electrónico:

Pocito

Domicilio: Calle 11 (Ing. Marcos Zalazar) 765-O, pasando Aberastain

Horario: lunes a viernes 8 a 16 horas

Teléfono: 2646723212

Correo electrónico:

Rawson

Domicilio: Tacuari 612-0, San Martín (Ex Coloso de Rawson)

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas

Teléfono: 2645069476

Correo electrónico:

Rivadavia

Domicilio: Calle Libertador N° 5135 (O), pasando Santo Domingo

Horario: lunes a viernes de 7 a 13 horas

Teléfono: 2645622932

Correo electrónico:

San Martín

Domicilio: Av. Sarmiento y Godoy Cruz

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Teléfono: 2646605455

Correo electrónico:

Santa Lucía

Domicilio: Calle Aberastain N° 590

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas

Teléfono: 2644109531

Correo electrónico:

Sarmiento

Domicilio: José Ares S/N, esquina 9 de Julio, CIC de Media Agua

Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas

Teléfono: 2646311621 / 2645503487

Correo electrónico:

Ullum

Domicilio: Calle Ullumpa, Manzana B, Casa 10, 1° piso de Acción Social

Horario: lunes a viernes 7 a 13 horas

Teléfono: 2644197510

Correo electrónico:

Valle Fértil

Domicilio: General Acha y Rivadavia

Horarios: lunes de 9 a 18 horas, martes y miércoles de 7 a 18, jueves de 7 a 14 y viernes de 8 a 13

Teléfono: 2646420113

Correo electrónico:

Zonda