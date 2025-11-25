Publicidad
Provinciales > Red de asistencia

Violencia de género: contactos y lugares para denunciar en San Juan

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Género, pone a disposición líneas de atención y sedes en todos los departamentos de San Juan.

Por Giuliana Díaz

Hace 7 horas
Líneas de ayuda y centros de atención disponibles en San Juan para víctimas de violencia de género.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan trabaja en la protección de víctimas de violencia de género, brindando contención y acompañamiento. Ante cualquier hecho de violencia, tanto las propias víctimas como terceros pueden realizar la denuncia, de manera anónima. La denuncia es obligatoria para personas que trabajan en servicios esenciales.

Líneas y atención inmediata ante urgencias:

  • 911: atención las 24 horas.
  • Línea 144: asesoramiento gratuito y confidencial las 24 horas.
  • UFI Cavig (Unidad Fiscal de Investigación - Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) ubicado en Rivadavia 425 (O), esquina avenida Alem, Capital con atención todos los días las 24 horas o llamá al siguiente número: 4210013
  • Dirección de Género Cavig: 4210013 interno 147 / 2644865622 | email: direcciondelamujercavig@gmail.com
  • Dirección de Género: 25 de Mayo 451 Oeste, Capital. Lunes a viernes de 7 a 14 horas. Teléfonos: 4222713 / 2645877003 | Email: direcciondegenero@sanjuan.gov.ar
  • Línea Mujer: 0800 6666 351, atención 24 horas.

Áreas de Género Municipales

Las Áreas de Género Municipales funcionan en todos los departamentos, ofreciendo asesoramiento legal, psicológico y social.

Algunos contactos de Áreas Municipales:

25 de Mayo

  • Domicilio: Ramón Barrera entre 9 de Julio y 25 de Mayo, Salón de Defensa Civil
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2646729549
  • Correo electrónico: 

9 de Julio

  • Domicilio: Diagonal San Martín S/N, Villa Cabecera, frente a Plaza Municipal
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2644844985 /  2645843518
  • Correo electrónico: 

Albardón

  • Domicilio: Calle Mitre y coronel Guerrero, frente a Comisaria 18, Villa San Martín
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2645672135
  • Correo electrónico: 

Angaco

  • Domicilio: Calle San Martín y Segovia
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2645141351
  • Correo electrónico: 

Calingasta

  • Domicilio: Oficina Barreal - CIC Barreal, Lote 45-Anexo Municipal. Delegación Principal Municipalidad Acción Social - Lavalle y Sarmiento - Tamberías - Villa Calingasta - CIC. Juan Jufré S/N (detrás de Gendarmería)
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2646238087
  • Correo electrónico: 

Capital

  • Domicilio: Calle Mitre N° 647 (Este)
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Teléfono: 4217892--2645846129
  • Correo electrónico:  / 

Caucete

  • Domicilio: Calle Rawson N° 482, antes de Diagonal Sarmiento
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2643216054
  • Correo electrónico: 

Chimbas 

  • Domicilio: Remedios de Escalada 101 (al lado de Comisaría 17°)
  • Horario: lunes a viernes de 8 a 13 h y de 14 a 19 horas
  • Teléfono: 2646739236
  • Correo electrónico: 

Iglesia

  • Domicilio: Calle Santo Domingo N° 3547, Rodeo
  • Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2644173618
  • Correo electrónico: 

Jáchal

  • Domicilio: Calle Gral. Paz N° 157, Cecoif (Centro de Contención Integral de la Familia)
  • Teléfono: 2644606638
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Correo electrónico: 

Pocito

  • Domicilio: Calle 11 (Ing. Marcos Zalazar) 765-O, pasando Aberastain
  • Horario: lunes a viernes 8 a 16 horas
  • Teléfono: 2646723212
  • Correo electrónico: 

Rawson

  • Domicilio: Tacuari 612-0, San Martín (Ex Coloso de Rawson)
  • Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2645069476
  • Correo electrónico: 

Rivadavia

  • Domicilio: Calle Libertador N° 5135 (O), pasando Santo Domingo
  • Horario: lunes a viernes de 7 a 13 horas
  • Teléfono: 2645622932
  • Correo electrónico: 

San Martín

  • Domicilio: Av. Sarmiento y Godoy Cruz
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2646605455
  • Correo electrónico: 

Santa Lucía 

  • Domicilio: Calle Aberastain N° 590
  • Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2644109531
  • Correo electrónico: 

Sarmiento 

  • Domicilio: José Ares S/N, esquina 9 de Julio, CIC de Media Agua
  • Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
  • Teléfono: 2646311621 /  2645503487
  • Correo electrónico: 

Ullum

  • Domicilio: Calle Ullumpa, Manzana B, Casa 10, 1° piso de Acción Social
  • Horario: lunes a viernes 7 a 13 horas
  • Teléfono: 2644197510
  • Correo electrónico: 

Valle Fértil 

  • Domicilio: General Acha y Rivadavia
  • Horarios: lunes de 9 a 18 horas, martes y miércoles de 7 a 18, jueves de 7 a 14 y viernes de 8 a 13
  • Teléfono: 2646420113
  • Correo electrónico: 

Zonda

  • Domicilio: Ruta 12 Km. 24, Edificio Municipal, Acción Social
  • Horario: lunes a viernes de 8 a 12:30 horas
  • Teléfono: 2644709496
  • Correo electrónico: 
