Violencia de género: contactos y lugares para denunciar en San Juan
Por Giuliana Díaz
El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de San Juan trabaja en la protección de víctimas de violencia de género, brindando contención y acompañamiento. Ante cualquier hecho de violencia, tanto las propias víctimas como terceros pueden realizar la denuncia, de manera anónima. La denuncia es obligatoria para personas que trabajan en servicios esenciales.
Líneas y atención inmediata ante urgencias:
- 911: atención las 24 horas.
- Línea 144: asesoramiento gratuito y confidencial las 24 horas.
- UFI Cavig (Unidad Fiscal de Investigación - Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) ubicado en Rivadavia 425 (O), esquina avenida Alem, Capital con atención todos los días las 24 horas o llamá al siguiente número: 4210013
- Dirección de Género Cavig: 4210013 interno 147 / 2644865622 | email: direcciondelamujercavig@gmail.com
- Dirección de Género: 25 de Mayo 451 Oeste, Capital. Lunes a viernes de 7 a 14 horas. Teléfonos: 4222713 / 2645877003 | Email: direcciondegenero@sanjuan.gov.ar
- Línea Mujer: 0800 6666 351, atención 24 horas.
Áreas de Género Municipales
Las Áreas de Género Municipales funcionan en todos los departamentos, ofreciendo asesoramiento legal, psicológico y social.
Algunos contactos de Áreas Municipales:
25 de Mayo
- Domicilio: Ramón Barrera entre 9 de Julio y 25 de Mayo, Salón de Defensa Civil
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Teléfono: 2646729549
- Correo electrónico:
9 de Julio
- Domicilio: Diagonal San Martín S/N, Villa Cabecera, frente a Plaza Municipal
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Teléfono: 2644844985 / 2645843518
- Correo electrónico:
Albardón
- Domicilio: Calle Mitre y coronel Guerrero, frente a Comisaria 18, Villa San Martín
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Teléfono: 2645672135
- Correo electrónico:
Angaco
- Domicilio: Calle San Martín y Segovia
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Teléfono: 2645141351
- Correo electrónico:
Calingasta
- Domicilio: Oficina Barreal - CIC Barreal, Lote 45-Anexo Municipal. Delegación Principal Municipalidad Acción Social - Lavalle y Sarmiento - Tamberías - Villa Calingasta - CIC. Juan Jufré S/N (detrás de Gendarmería)
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Teléfono: 2646238087
- Correo electrónico:
Capital
- Domicilio: Calle Mitre N° 647 (Este)
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Teléfono: 4217892--2645846129
- Correo electrónico: /
Caucete
- Domicilio: Calle Rawson N° 482, antes de Diagonal Sarmiento
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Teléfono: 2643216054
- Correo electrónico:
Chimbas
- Domicilio: Remedios de Escalada 101 (al lado de Comisaría 17°)
- Horario: lunes a viernes de 8 a 13 h y de 14 a 19 horas
- Teléfono: 2646739236
- Correo electrónico:
Iglesia
- Domicilio: Calle Santo Domingo N° 3547, Rodeo
- Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas
- Teléfono: 2644173618
- Correo electrónico:
Jáchal
- Domicilio: Calle Gral. Paz N° 157, Cecoif (Centro de Contención Integral de la Familia)
- Teléfono: 2644606638
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Correo electrónico:
Pocito
- Domicilio: Calle 11 (Ing. Marcos Zalazar) 765-O, pasando Aberastain
- Horario: lunes a viernes 8 a 16 horas
- Teléfono: 2646723212
- Correo electrónico:
Rawson
- Domicilio: Tacuari 612-0, San Martín (Ex Coloso de Rawson)
- Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas
- Teléfono: 2645069476
- Correo electrónico:
Rivadavia
- Domicilio: Calle Libertador N° 5135 (O), pasando Santo Domingo
- Horario: lunes a viernes de 7 a 13 horas
- Teléfono: 2645622932
- Correo electrónico:
San Martín
- Domicilio: Av. Sarmiento y Godoy Cruz
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Teléfono: 2646605455
- Correo electrónico:
Santa Lucía
- Domicilio: Calle Aberastain N° 590
- Horario: lunes a viernes de 8 a 13 horas
- Teléfono: 2644109531
- Correo electrónico:
Sarmiento
- Domicilio: José Ares S/N, esquina 9 de Julio, CIC de Media Agua
- Horario: lunes a viernes 8 a 13 horas
- Teléfono: 2646311621 / 2645503487
- Correo electrónico:
Ullum
- Domicilio: Calle Ullumpa, Manzana B, Casa 10, 1° piso de Acción Social
- Horario: lunes a viernes 7 a 13 horas
- Teléfono: 2644197510
- Correo electrónico:
Valle Fértil
- Domicilio: General Acha y Rivadavia
- Horarios: lunes de 9 a 18 horas, martes y miércoles de 7 a 18, jueves de 7 a 14 y viernes de 8 a 13
- Teléfono: 2646420113
- Correo electrónico:
Zonda
- Domicilio: Ruta 12 Km. 24, Edificio Municipal, Acción Social
- Horario: lunes a viernes de 8 a 12:30 horas
- Teléfono: 2644709496
- Correo electrónico: