La primera Expo Harley Davidson llegará a San Juan con una propuesta que trasciende el puro encuentro motero para convertirse en una experiencia cultural y familiar. El domingo 14 de diciembre, La Salmuera (Chacabuco Esquina Calle 7 sin número, Pocito) se transformará en el epicentro de una celebración donde la potencia de los motores se fusionará con música, emprendedores, gastronomía y el espíritu libre que caracteriza al mundo Harley.

En el escenario principal se presentará Adrián Barilari, reconocido por su potente voz y su trayectoria en el rock argentino con Rata Blanca y como solista, prometiendo un show que resonará entre el rugido de las motocicletas. A su vez, el evento ofrecerá una feria de emprendedores locales, un patio gastronómico con propuestas variadas, un espacio para los más pequeños llamado Park Kids, cerveza artesanal y DJ set, para redondear una noche vibrante y diversa.

Publicidad

La organización ha previsto un acceso inclusivo: la entrada general se abre a partir de los 12 años tiene un valor de preventa de $10.000, mientras que los menores más pequeños abonarán $2.500 como parte del seguro. Las entradas se pueden adquirir a través de la app Playticket, en Hoffmann Instrumentos Musicales o en la Farmacia Echegaray, en la intersección de avenida Rioja y Santa Fe.

Más allá del espectáculo y del ambiente festivo, Harley Day propone también una experiencia comunitaria. Reúne a entusiastas del motociclismo, familias, emprendedores y aficionados de la cultura Harley, generando un espacio para el intercambio, la admiración por las máquinas y la celebración de un estilo de vida único. Es una oportunidad para que los sanjuaninos vivan la mística de la marca, sintiendo de cerca su legado y el rugido de sus motores.

Publicidad

Este evento, con su combinación de música, diseño motero, gastronomía y diversión para todas las edades, promete dejar una huella duradera en la escena cultural de San Juan.