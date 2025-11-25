¡Escrache al bache!

HUARPE recorre las calles sanjuaninas para visibilizar los baches que se producen en las calles de todos los departamentos de la provincia. Los sanjuaninos pueden denunciar el bache o las roturas del pavimento enviando un WhatsApp al celular de la redacción (2644 75-0750). Los mensajes pueden ir acompañados de la ubicación del bache sumado a alguna foto para que el equipo fotográfico pueda localizarlo más fácilmente. Además, también estaremos recibiendo las denuncias en nuestras redes sociales, en Facebook como “Diario Huarpe” y en Instagram “@diariohuarpecom”.

La intención es buscar que los vecinos participen activamente y junto a la redacción de HUARPE, solucionar los distintos baches en todos los departamentos de la provincia.

San lorenzo y lateral de Circunvalación del lado del oeste, en Santa Lucía.

Calle Centenario entre Salta y Díaz, en Chimbas.

Calle República del Líbano antes de Bahía Blanca, Rawson.