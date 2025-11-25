El Partido Bloquista, socio estratégico del oficialismo en San Juan, está realizando un balance exhaustivo de su contribución a la alianza gobernante, un ejercicio liderado por su presidente, el diputado provincial Luis Rueda. El análisis pone énfasis en el apoyo a las iniciativas legislativas del oficialismo y en la puesta a disposición de la estructura partidaria en las últimas elecciones Legislativas. Estas acciones, según Rueda, demuestran la lealtad y la convicción del partido en el proyecto provincial.

Si bien el diputado provincial no señaló públicamente qué lugares específicos busca el partido dentro del Gobierno, sí dejó a la vista que esperan un gesto de retribución por el trabajo realizado y el compromiso mantenido. Para Rueda, esta expectativa no se traduce en una exigencia, sino en una consecuencia lógica de su importancia dentro del frente.

El eje central de la participación bloquista en la alianza es claro: "Estamos en este espacio para darle gobernabilidad al gobernador", afirmó Rueda en el Café de la Política. Esta es la convicción que motorizó la decisión del partido de estar donde está.

No obstante, el líder bloquista también abrió la puerta a una mayor injerencia en las decisiones y la gestión. Rueda indicó que, si el oficialismo considera que el Bloquismo es "importante dentro del frente y que podemos ser útiles para lo que viene, bienvenido sea que tengamos una mayor participación".

El presidente del partido Bloquista fue enfático al establecer que la iniciativa para ofrecer nuevos espacios de gestión o participación debe surgir desde el propio oficialismo. "Me parece que no debemos plantear nosotros mayor participación, sino que tiene que surgir, pero siempre son importantes los reconocimientos", sostuvo Luis Rueda.

Rueda defendió el rol de su fuerza, destacando que "El bloquismo aporta muchísimo, por eso lo critican". Este aporte es el que sustenta la expectativa de ser valorados y reconocidos por su desempeño en el acompañamiento a la gestión. El entendimiento mutuo es la clave que espera el Bloquismo para el futuro de la alianza, siempre pensando "en San Juan".

Mirando hacia el futuro electoral, el partido Bloquista demostró solidez interna que los posiciona para un crecimiento sostenido. Rueda destacó que el partido planea replicar y superar su desempeño pasado: "En la elección vamos a presentar la mayor cantidad de candidatos como hicimos en el 2023 y mucho más ahora que logramos superar las internas que tanto daño nos hacían". La superación de las disputas internas les permite proyectar una presencia electoral fortalecida, lo cual suma peso a su pedido de reconocimiento dentro de la coalición gobernante.

En resumen, el Bloquismo se posiciona como un pilar de la gobernabilidad y el apoyo legislativo en San Juan. Ahora, la pelota está en el campo del oficialismo, que deberá calibrar si la contribución bloquista amerita un "gesto" de reconocimiento que se traduzca en "mayor participación".