Dónde se ve y cómo va a ser, minuto a minuto, el lanzamiento del Saocom 1B

Este domingo se concretará el lanzamiento del satélite argentino Saocom 1B, informaron el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). El Saocom 1B "será lanzado desde Cabo Cañaveral el día domingo 30 de Agosto a las 20:18", se confirmó en el comunicado oficial. Asimismo, el texto explicó que "tras realizar un nuevo análisis de factibilidad sobre las condiciones de oportunidad de lanzamiento" del satélite argentino "este fue autorizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, responsable de la base de Cabo Cañaveral".

Esta misión llevará al espacio una compleja tecnología de observación de la Tierra que permitirá prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas para aplicaciones en agricultura como humedad de suelo, índices de vegetación y control de plagas; aplicaciones hidrológicas, costeras y oceánicas; aplicaciones en nieve, hielo y glaciares; aplicaciones en estudios urbanos, de seguridad y defensa; entre otras áreas de interés productivo. La misión tendrá un gran impacto positivo en el sistema económico-social, ya que podrá emplearse en diversas industrias productivas, tales como la minería, la pesca, el petróleo y la energía.

A su vez, los satélites SAOCOM contribuye al objetivo de Desarrollo Sostenible de Acción por el Clima al generar información para mejorar la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con las condiciones climáticas y los desastres naturales.

El lanzamiento estaba previsto originalmente para fines de julio, pero fue postergado el 25 de ese mes debido a decisiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que coordina esa actividad. Viajó desde Bariloche, donde fue desarrollado por Invap, a Estados Unidos, en febrero, antes del comienzo de la pandemia. La operación luego se postergó nuevamente por las condiciones climáticas hasta el día de mañana donde finalmente, si se dan las condiciones, se efectuará la misión.

Pending Range availability, targeting back-to-back Falcon 9 launches from Florida on Sunday, August 30—another flight of Starlink from LC-39A at 10:12 a.m. EDT followed by the SAOCOM 1B mission from SLC-40 at 7:18 p.m. EDT pic.twitter.com/uV9MN2Nq2X