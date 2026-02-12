Durante una compleja operación de reabastecimiento en el mar Caribe, dos buques de la Armada de Estados Unidos colisionaron este miércoles en aguas cercanas a Sudamérica, informaron fuentes militares citadas por el Wall Street Journal.

El incidente involucró al destructor de misiles guiados USS Truxtun y al buque de apoyo logístico rápido USNS Supply, que se encontraban navegando juntos para realizar una transferencia de combustible y provisiones, una maniobra que exige precisión y coordinación entre las tripulaciones.

Según detalló el portavoz del Mando Sur, coronel Emmanuel Ortiz, dos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves durante la colisión, pero su estado es estable y no se reportaron daños estructurales graves que impidieran la continuidad de las operaciones. Ambos buques, indicaron, pudieron seguir navegando con seguridad tras el incidente.

El choque se produjo en el contexto de una mayor presencia naval estadounidense en la región, en el marco de operaciones en el Caribe. Por el momento, la causa del accidente no fue divulgada oficialmente y permanece bajo investigación por las autoridades militares de Estados Unidos.

Analistas destacan que colisiones entre embarcaciones de la Marina estadounidense son poco frecuentes, especialmente durante operaciones rutinarias, aunque siempre motivan revisiones de procedimientos y entrenamiento para evitar futuros incidentes.

El Mando Sur aseguró que la seguridad de las tripulaciones y la capacidad operativa de los buques no se vieron comprometidas de forma significativa, y que se continuará con las evaluaciones pertinentes mientras prosigue la misión naval en la región.