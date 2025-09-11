Un intento de robo alteró la tranquilidad de los vecinos de Villa Etelvina, en el departamento Caucete. De acuerdo con fuentes policiales, dos hombres cortaron y se apropiaron de varios metros de tela metálica que funcionaba como cierre perimetral en la zona.

El hecho se produjo en inmediaciones de las calles Paula Albarracín y Corrientes, cuando los individuos fueron sorprendidos por personal de la Comisaría 37º que realizaba un patrullaje de rutina. Al advertir la presencia de los efectivos, los sospechosos abandonaron la tela robada y emprendieron la huida hacia un descampado cercano.

La intervención quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que dispuso tareas investigativas para dar con la identidad de los protagonistas del hecho. Hasta el momento, no hubo detenciones vinculadas al episodio.

En sede policial permanece secuestrada la tela metálica sustraída, a la espera de que su propietario se presente para reconocerla y formalizar la restitución.