Policiales > Caucete

Dos hombres intentaron robar una tela metálica y escaparon sin el botín

En la Villa Etelvina, departamento Caucete, al menos dos sujetos fueron descubiertos en plena maniobra delictiva. Tras ser sorprendidos por personal de la Comisaría 37º, abandonaron el material robado y escaparon hacia un descampado.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El cierre metálico está en la comisaría a la espera que su dueño la reclame. (Foto gentileza Policía de San Juan)

Un intento de robo alteró la tranquilidad de los vecinos de Villa Etelvina, en el departamento Caucete. De acuerdo con fuentes policiales, dos hombres cortaron y se apropiaron de varios metros de tela metálica que funcionaba como cierre perimetral en la zona.

El hecho se produjo en inmediaciones de las calles Paula Albarracín y Corrientes, cuando los individuos fueron sorprendidos por personal de la Comisaría 37º que realizaba un patrullaje de rutina. Al advertir la presencia de los efectivos, los sospechosos abandonaron la tela robada y emprendieron la huida hacia un descampado cercano.

La intervención quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que dispuso tareas investigativas para dar con la identidad de los protagonistas del hecho. Hasta el momento, no hubo detenciones vinculadas al episodio.

En sede policial permanece secuestrada la tela metálica sustraída, a la espera de que su propietario se presente para reconocerla y formalizar la restitución.

Más Leídas
1
Para recomponer la relación

El ministro del Interior inauguró diálogo con gobernadores en medio del veto de los ATN

El flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, dio inicio a la "Mesa Federal" con gobernadores aliados como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), en un intento del Gobierno de recomponer el diálogo tras la dura derrota en provincia de Buenos Aires y en medio de un clima de tensión por el inminente veto a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

