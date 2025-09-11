Un llamado al 911 alertó sobre dos jóvenes con elementos de dudosa procedencia en la madrugada del miércoles, lo que culminó con la detención de dos menores de edad en Rivadavia y la recuperación de una hormigonera, zapatillas y otros objetos robados de una obra en construcción.

A las 5:55 de la mañana del miércoles, la línea de emergencia 911 recibió un llamado que informaba sobre dos hombres que caminaban rápidamente por la avenida Libertador San Martín, entre las calles Madariaga y Calivar, en Rivadavia, llevando consigo elementos de origen sospechoso.

De inmediato, el móvil 13-50 de la Comisaría 13ª de Rivadavia, a cargo del oficial inspector Iván Gramajo y el cabo Diego Monla, se dirigió al lugar para verificar la información. Los agentes confirmaron la veracidad del llamado y procedieron a entrevistar a los sospechosos en la intersección de la avenida Libertador San Martín y calle Salinas. Los jóvenes no pudieron justificar la propiedad ni la procedencia de los objetos que cargaban.

Entre los elementos que portaban se encontraban una hormigonera con ruedas de plástico, dos baldes plásticos de albañil, un par de zapatillas Puma y un alargador de cable tipo taller de 45 metros de largo. Ante la presunción de que se trataba de un robo, los uniformados los detuvieron.

Minutos después, el operador del CISEM informó a los efectivos que en la calle Gendarme Argentino desconocidos habían ingresado a una obra en construcción y sustrajeron varios efectos. Tras verificar los objetos en poder de los detenidos, se confirmó que eran los mismos que habían sido robados de la construcción.

Al identificarlos, se constató que ambos aprehendidos eran menores de edad. Fueron trasladados al Centro de Abordaje de la Niñez y Adolescencia (CAD), donde quedaron a disposición de la Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación. Todos los elementos recuperados quedaron secuestrados.