Un accidente vial que ocurrió en la Ruta 279, entre calle 24 y 25, en el departamento de Sarmiento, dejó como saldo a dos mujeres heridas. El hecho, que se produjo en la tarde de hoy, involucró a una motocicleta y a una peatón, que intentó cruzar la calzada de forma imprudente. Ambas fueron trasladadas de inmediato al Hospital Rawson para recibir atención médica.

La Policía de las Casuarinas llegó al lugar para tomar intervención.

El siniestro vial tuvo lugar cuando una mujer, identificada como Jessica Carrizo, de 30 años, intentó atravesar la Ruta 279. En ese instante, fue impactada por una moto marca Zanella de 150 cc, que era conducida por Beatriz Castro Correa, de 64 años. El impacto fue inevitable, y como consecuencia del choque, tanto la motociclista como el peatón cayeron bruscamente al pavimento.

La moto que atropelló a la mujer que quiso cruzar la ruta es una Zanella 150cc.

Inmediatamente, transeúntes y testigos del accidente alertaron a los servicios de emergencia, que llegaron rápidamente al lugar. Ambas mujeres presentaban lesiones de diversa consideración, por lo que los equipos médicos determinaron que era necesario su traslado al principal centro de salud de la provincia. Una ambulancia las derivó de urgencia al Hospital Rawson, donde quedaron bajo observación médica.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 32 de Las Casuarinas, que realizó las primeras pericias para determinar las causas exactas del accidente. La causa judicial quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante de fiscal César Recio, quienes intervinieron para coordinar las actuaciones correspondientes. La policía continúa investigando el hecho para determinar responsabilidades en el siniestro.