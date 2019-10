Dos partidos del Frente Progresista santafesino anunciaron su apoyo a Alberto Fernández

Dos fuerzas políticas que integran el Frente Progresista de Santa Fe, Pares y Solidaridad e Igualdad (SI) anunciaron hoy su apoyo a la fórmula presidencial del Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández, en disidencia con el Partido Socialista que sostiene la postulación de Roberto Lavagna (Consenso Federal). "El partido lo venía discutiendo desde hace tiempo, no es momento para experimentar políticamente, hay que derrotar a quien representa el neoliberalismo que destruyó la trama productiva del país", dijo a Télam Alicia Gutiérrez, del SI. A través de un comunicado, el partido Pares, que también integra el Frente Progresista, expresó su "apoyo a la fórmula presidencial Fernández-Fernández" para las elecciones generales del 27 de octubre. "Decimos no a la reelección de Mauricio Macri", sostuvo la fuerza política santafesina aliada al socialismo. Sin embargo, los dos partidos que optaron por una fórmula presidencial distinta a la que escogió el PS, aclararon que sí apoyan la lista de diputados nacionales de Consenso Federal, que en esta provincia encabeza el socialista Enrique Estévez. Gutiérrez recordó que en ocasiones anteriores las distintas fuerzas del Frente Progresista santafesino ya eligieron diferentes opciones presidenciales. Y dijo que la decisión es por "la coyuntura electoral" y no tiene que ver con reacomodamientos al interior de la alianza que gobernó Santa Fe en los últimos doce años.