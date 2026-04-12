Dos personas terminaron heridas tras un choque en Caucete

Durante las últimas horas del sábado se produjo un grave incidente en la calle Alem dentro del departamento de Caucete. El hecho tuvo lugar específicamente a la altura del Barrio Pie de Palo donde dos vehículos impactaron de manera frontal por motivos que actualmente están siendo investigados por las autoridades correspondientes.

A raíz del violento golpe un hombre y una mujer sufrieron diversas lesiones de carácter leve y requirieron asistencia profesional inmediata. Una ambulancia trasladó a ambos afectados hasta el Hospital César Aguilar para que recibieran los cuidados necesarios y quedaran bajo observación facultativa.

En el sitio del suceso trabajó de forma activa el personal policial perteneciente a la Comisaría 37. Los uniformados realizaron las tareas pertinentes para tratar de establecer la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados en el hecho registrado durante la noche.