Un hombre de 35 años fue detenido en Caucete por el robo de una batería. El sujeto fue acusado de encubrimiento. Intervino personal de al Comisaría 9ª.

Fuentes policiales informaron que el sospechoso, identificado como Arrieta, fue observado junto a otro sujeto trasladando un elemento de gran tamaño. Al advertir la presencia de los efectivos, ambos arrojaron el objeto al suelo e intentaron desvincularse de la situación.

Tras las primeras averiguaciones, los uniformados entrevistaron al propietario de la batería, de apellido Lanas, quien manifestó que el elemento había sido sustraído de su domicilio ubicado en Diagonal Sarmiento.

En el procedimiento se logró la aprehensión de uno de los involucrados y el secuestro de una batería marca BB, de 12V-51 amperes, color negro.

El Ayudante Fiscal, Dr. Oscar Oropel, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. Arrieta quedó detenido y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.