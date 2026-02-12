La Copa Libertadores 2026 ya tuvo su primer gran batacazo. El paraguayo 2 de Mayo, que disputa por primera vez el certamen continental, eliminó a Alianza Lima tras empatar 1-1 en Perú y quedarse con la serie por 2-1 en el global. De esta manera, avanzó a la segunda fase del repechaje, donde enfrentará a Sporting Cristal.

El conjunto guaraní llegó a Lima con la ventaja 1-0 obtenida en la ida y sostuvo el resultado con una actuación sólida en defensa y una figura determinante en el arco. En el primer tiempo, Ángel Martínez le atajó un penal a Eric Castillo, una acción que resultó clave para mantener la diferencia en la serie y sostener la confianza del equipo visitante.

En el complemento, Alianza Lima logró empatar el global gracias a un potente remate de Luis Advíncula que se desvió en el palo y se metió en el arco. Sin embargo, la reacción del equipo local duró poco. Diez minutos después, el arquero Alejandro Duarte cometió un insólito penal sobre Pedro Delvalle, que fue sancionado tras revisión del VAR.

Brahian Ayala se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-1 que volvió a poner en ventaja a 2 de Mayo en el global. En los minutos finales, el equipo paraguayo resistió los ataques del conjunto peruano y aseguró una clasificación histórica. El club, que hace apenas dos años jugaba en la segunda división de Paraguay, continúa su camino en el torneo y buscará seguir sorprendiendo en la fase siguiente.