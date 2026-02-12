Obras Sanitarias informó que personal de mantenimiento detectó fallas en el tablero eléctrico de la Perforación N°75, ubicada en la zona del Estadio del Bicentenario, en el departamento Pocito, y realizará una reparación de emergencia durante la jornada de este jueves 12 de febrero.

Según se informó oficialmente, mientras se desarrollen las tareas, el servicio de agua potable podría verse afectado entre las 8 y las 18 aproximadamente. El sector comprendido dentro del posible impacto abarca la zona delimitada por calle 5, Ruta 40, calle 9 y Alfonso XIII.

Desde el organismo solicitaron a los vecinos extremar el cuidado de la reserva del tanque domiciliario, priorizando el uso del agua potable para actividades básicas como bebida, higiene y preparación de alimentos, hasta que finalicen los trabajos y se normalice el suministro.