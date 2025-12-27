Rumanía se prepara para lanzar en 2027 un parque temático sin precedentes basado en la historia de Drácula, con una inversión estimada en u$s1.200 millones. El proyecto, denominado DraculaLand, estará ubicado a unos 20 minutos de Bucarest y cubrirá un terreno de 160 hectáreas, con un parque principal que abarcará más de 780.000 metros cuadrados.

Este parque temático buscará distinguirse de los modelos occidentales tradicionales, ofreciendo una experiencia con un marcado estilo gótico que explora la mitología del icónico personaje literario creado por Bram Stoker y la figura histórica de Vlad Tepes. Según Drago Dobrescu, líder del proyecto, “Rumanía no necesita una copia del sueño de otro; merece un lugar emblemático arraigado en su propia historia e imaginación”.

DraculaLand incluirá seis zonas inmersivas, más de 40 atracciones principales, una arena multifuncional para conciertos, festivales y competencias de esports, así como áreas comerciales con más de 70 marcas. Además, contará con hoteles que sumarán aproximadamente 1.200 habitaciones, un parque acuático, un spa térmico, una pista de carreras y un centro tecnológico dedicado a startups de gaming e inteligencia artificial.

El parque también destacará por su enfoque híbrido entre lo físico y lo digital, con un metaverso desarrollado bajo Unreal Engine 5. Esta plataforma permitirá a millones de usuarios interactuar desde cualquier lugar del mundo con versiones virtuales del parque y su narrativa, integrando tecnologías como tokens nativos, NFTs y personalización mediante inteligencia artificial.

Las expectativas para la primera fase de DraculaLand estiman la llegada de cerca de 3 millones de visitantes anuales, la generación de más de 5.000 empleos directos e indirectos y una contribución aproximada de u$s6.000 millones a la economía rumana en la próxima década. La apertura será escalonada entre 2026 y 2027, buscando posicionar a Rumanía como un destino competitivo frente a parques consolidados en Orlando, París o Tokio.

Este proyecto se enmarca en un contexto global donde los parques temáticos experimentan una renovación impulsada por cambios en los hábitos de consumo, innovaciones tecnológicas y una feroz competencia por atraer visitantes mediante experiencias inmersivas y narrativas profundas. Grandes referentes como Disney y Lego han consolidado su liderazgo, mientras que nuevas propuestas como Netflix House en Estados Unidos amplían el concepto tradicional del parque temático.

Netflix, por ejemplo, inauguró en 2025 dos centros de entretenimiento inmersivo en Philadelphia y Dallas, basados en sus producciones más populares, con experiencias interactivas, realidad virtual y espacios tematizados. La entrada es gratuita, con algunos accesos pagos para experiencias específicas, y se planea abrir una tercera sede en Las Vegas en 2027.

Por su parte, Universal Studios lanzó en mayo de 2025 Universal Epic Universe en Orlando, con atracciones basadas en franquicias como How to Train Your Dragon, Super Nintendo World y Wizarding World of Harry Potter, reforzando la importancia de la narrativa y la inmersión para captar visitantes.

El auge de los parques temáticos se refleja también en Europa, donde parques como Parc Astérix, Europa-Park y Gardaland continúan renovando sus atracciones y servicios. En Estados Unidos, Disney mantiene su liderazgo con un impacto económico estimado en 66.900 millones de dólares anuales y más de 400.000 empleos vinculados a sus parques.

Disney anunció que planea duplicar su inversión global en parques y experiencias temáticas en la próxima década, alcanzando cerca de 60.000 millones de dólares, lo que subraya la relevancia estratégica de este sector en la industria del entretenimiento.

DraculaLand representa así una apuesta innovadora y culturalmente arraigada que busca transformar a Rumanía en un referente mundial del turismo temático y tecnológico, combinando tradición, modernidad y nuevas formas de interacción para atraer a turistas y entusiastas del entretenimiento de todo el mundo.