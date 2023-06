A través de las redes sociales, una artista drag queen utilizó su Instagram personal para denunciar discriminación por parte de dos boliches de San Juan. La lamentable situación se dio unas semanas atrás y por cuestiones de tiempo, la artista llamada “Cosmopolitan” decidió romper el silencio para que este tipo de episodios ayuden a “erradicar la homofobia” que aún se vive en algunos lugares de la provincia.

Según las palabras de “Cosmopolitan” a DIARIO HUARPE, vivió dos actos de discriminación en la madrugada del pasado 25 de mayo, cuando estaba montada como drag queen. “Salí con tres amigas y un amigo. Una de mis amigas es una mujer trans a quien la llamaban en masculino, al igual que a mí. Nos negaron la entrada por ser persona LGBTQI+, mientras continuaban entrando otras personas”, aseguró.

“Mis amigos se acercaron en busca de una respuesta por parte de la seguridad y no hubo excusa real. Pues a la vista está que fue porque me presente en Drag en un lugar tal vez todavía un poco retrógrado”, agregó.

Luego comentó que el “seguridad” de uno de los lugares les hizo saber que no sería drama que entren, pero que probablemente les podía llegar a pasar cosas adentro. “Al parecer él no sabría llevar a cabo su trabajo porque en ningún momento nos brindó seguridad”, relató Cosmopolitan.

Cosmopolitan uso sus redes sociales para expresar la denuncia. Gentileza.

De acuerdo a la denuncia de la artista, los boliches que la discriminaron en su entrada es un reconocido complejo de recreación que está ubicado en Santa Lucía, mientras que el otro es un boliche que recientemente abrió sus puertas en Capital. Este medio de comunicación reserva la identidad de ambos locales por cuestiones legales.

Hasta el momento, la artista drag queen explicó que no ha pensado en hacer la denuncia al Inadi. Pero que esperaba que la denuncia que hizo conocer a través de sus redes sirva para “invitar a todxs mis allegadxs a que no visiten estos lugares”. Sin embargo, desde la entidad gubernamental aseguraron que a pesar de no haber realizado una denuncia, se comunicarán con la drag queen.

Respecto al tiempo que dejó pasar para dar a conocer lo sucedido, Cosmopolitan dijo que por cuestiones de tiempo, quería hacer un video descargo, porque "todo había sucedido en Drag".

“Cada vez que monto mi personaje es por cuestión de trabajo y generalmente me ocupa mucho tiempo. No encontré el momento para hacerlo ante. Pero, siento que nunca es tarde para contarle a la gente cuál es la sociedad en la que vivimos”, amplió.

Según la artista drag queen, los boliches denunciados "no sons seguros de visitar". Gentileza.

Finalmente, la artista discriminada en ambos boliches recalcó parte de sus palabras elegidas en su descargo publicado en las redes sociales. “Otrxs compañerxs del colectivo, a veces por ser más chicxs de edad o no saber cómo afrontar el momento, se los ha corrido y sacado en peores circunstancias. Es hora de que se hablen estas cosas porque todavía suceden y demuestran que falta mucho para erradicar la homofobia”, cerró.