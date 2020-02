DT Batista: "Si queremos triunfar con las Juveniles todos debemos colaborar"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador del seleccionado Sub 23 de fútbol, Fernando Batista, advirtió hoy que el triunfo de los representantivos nacionales argentinos en competencias internacionales depende de la colaboración de todos los actores de la disciplina.



“Si queremos triunfar con las Juveniles todos debemos colaborar. Hoy lo hablo desde adentro, así como las (divisiones) Juveniles necesitamos de los clubes, también los clubes necesitan de las Juveniles” indicó 'Bocha' Batista, que condujo el combinado albiceleste que recientemente se consagró campeón del Preolímpico en Colombia y, consecuentemente, alcanzó el cupo para los Juegos de Tokio 2020.



“Cuando existen instituciones que niegan jugadores por diferentes motivos, no se los niegan a Batista; se los niegan a la Selección” resaltó el director técnico, de 49 años, al programa radial 'El Angel de River' (AM 740, Radio Rebelde).



Para el armado del equipo que terminó jugando en el campeonato sudamericano, Batista terminó eligiendo segundas o terceras opciones en diferentes sectores de la cancha, a partir de que algunos jugadores (ejemplo, el zaguero Lautaro Valenti en Lanús) no fueron autorizados a unirse al combinado argentino.



“Uno tiene que adecuarse a las circunstancias, tener un plan B, pero lo ideal sería que todas las partes trabajen en forma unida para intentar conformar la mejor Selección posible”, apuntó Batista, que también había logrado la conquista del oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019.



“La intención final es que varios de los chicos que conformaron este plantel sean considerados para integrar el seleccionado mayor en un futuro”, dijo el DT, que resaltó que lo “primordial” para elegir un futbolista es “la técnica individual”



“Debe haber un equilibrio en todas las líneas, pero la base es la técnica del futbolista. Después viene la adaptación a la parte táctica, a la física o el aspecto psíquico”, contó Batista, quien se desempeñó como jugador en Argentinos Juniors, San Lorenzo, Godoy Cruz de Mendoza y All Boys, entre otras instituciones.



“Buscamos que el equipo sea protagonista, que piense en el arco rival. Pero también debemos estar atentos porque hay momentos en que se debe jugar de otra manera”, sostuvo.



Batista relató que el “hincha común” pareció sentirse identificado con el desempeño del seleccionado Sub 23 durante la disputa del último Preolímpico: “Por la calle me comentan los vecinos que les gusta mucho lo que estamos haciendo con el equipo. Eso reconforta, la verdad”, consideró.



“Nosotros los entrenadores debemos ser los responsables de que los simpatizantes se identifiquen con las Selecciones y no solamente sean hinchas de sus propios clubes”, expresó el entrenador, que destacó a José Pekerman y Fernando Areán como los dos directores técnicos “que más me marcaron por los valores que me trasmitieron no sólo dentro sino fuera de la cancha”.