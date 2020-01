DT Beccacece: "Tenemos que mejorar en intensidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Sebastián Beccacece, entrenador del Racing Club, destacó hoy que su equipo tiene que "mejorar en ritmo e intesidad", en conferencia de prensa brindada durante la jornada, en la previa al encuentro de mañana ante Argentinos Juniors, por la fecha 18 de la Superliga.



"No habrá demasiados cambios, pero intentaremos presentar un equipo que pueda competir, y mejorar, en todos los niveles de ritmo e intensidad al que nos llevará el rival", afirmó el DT 'académico'.



"Debemos retomar ese nivel de exigencia que en algún momento llevó a Racing a ser protagonista y salir campeón", continuó el técnico rosarino, de 39 años.



"El otro día, de a ratos lo mostramos, sobre todo en el arranque del primer tempo y después del empate. Sabemos que tenemos que mejorar mucho en el ritmo y en la chispa para poder competir con equipos que hoy te exigen al máximo", agregó.



En cuanto a la formación que Beccacece proyecta en La Paternal, y consultado por si mantendrá el 4-3-3 ó si probará con un 4-4-2, el DT dijo: "Puede ser una alternativa. Con Atlético Tucumán terminamos jugando con dos puntas por dentro y con gente por afuera".



En principio, el entrenador dispondrá dos modificaciones: el retorno del chileno Marcelo Díaz por el juvenil Tiago Banega y el ingreso de Jonatan Cristaldo por David Barbona.



Por último, y en referencia al tema refuerzos y a las frustradas llegadas de extremos, el técnico explicó que "por diferentes motivos no se pudieron concretar y hoy, lo que nos queda, es trabajar con los que están, dar la la mayor calidad que podamos. Jamás voy a utilizarlo como excusa. Son cosas que se hablaron en su momento", contó Beccacece.



"Cuando se demora y pasa el tiempo, lo que no se pudo conseguir en casi 30 días, resolverlo en horas, no es sencillo. Me enfoco ahora en el partido por delante, con el plantel que tengo, y con los futbolistas jóvenes que van a ir apareciendo ", puntualizó.