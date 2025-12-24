Un comerciante de 48 años baleó y mató a dos presuntos ladrones que intentaron asaltarlo dentro de su almacén en el barrio San José de Mar del Plata cuando estos exigían dinero y objetos de valor, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió pasadas las 23 h del martes en un comercio situado en la intersección de 20 de Septiembre y Quintana, a unas diez cuadras del Estadio Mundialista José María Minella. Allí, los asaltantes ingresaron al local y, tras golpear al dueño y exigirle entregar lo que tenía, éste logró hacerse de su arma particular y disparó contra los agresores.

De acuerdo con los registros y testimonios recopilados por la Policía, el comerciante extrajo una pistola calibre .380 y efectuó varios disparos cuando los dos sospechosos intentaban escapar del lugar, lo que provocó que cayeran sin vida sobre la vereda.

Equipos de emergencia y efectivos policiales que llegaron al lugar tras un llamado al 911 encontraron a los dos hombres sin signos vitales. Las cámaras de seguridad del comercio quedaron a disposición de la Justicia y serían clave para reconstruir la secuencia de hechos.

El comerciante, que también sufrió lesiones leves, incluidas golpeaduras durante el forcejeo, entregó voluntariamente su arma para peritajes y por el momento no fue detenido. La fiscal Romina Díaz y los investigadores evaluarán si correspondió a una legítima defensa, un elemento central en la causa penal que se sigue por los homicidios.