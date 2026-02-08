Postergan el Circuito Homenaje al Ciclista por falta de inscriptos

La Federación Ciclista Sanjuanina informó a la comunidad ciclística que la organización Huracán Cicles Club Asociación Civil decidió postergar la competencia “Circuito Homenaje al Ciclista”, prevista en su calendario oficial.

Según se detalló en el comunicado, la decisión se tomó al no haberse alcanzado el cupo mínimo de ciclistas inscriptos, condición indispensable para garantizar el normal desarrollo de la prueba.

Desde la Federación se aclaró de manera expresa que esta determinación corresponde exclusivamente a la organización del evento, la cual es autónoma en la planificación, realización y eventual reprogramación de sus competencias.

Asimismo, el ente rector del ciclismo sanjuanino remarcó que no tiene injerencia en las decisiones organizativas, cumpliendo su rol específico y reglamentario de fiscalización deportiva, y garantizando el correcto cumplimiento de los reglamentos vigentes cuando las competencias se desarrollan bajo su órbita.

Finalmente, la Federación Ciclista Sanjuanina manifestó que acompañará cualquier futura reprogramación que la organización considere pertinente, siempre dentro del marco reglamentario correspondiente.