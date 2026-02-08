Una persona murió y al menos otras 13 resultaron heridas tras el derrumbe de una atracción en un parque de diversiones del norte de India. El trágico episodio se registró en el estado de Haryana, cuando un juego mecánico colapsó de manera repentina mientras se encontraba en funcionamiento.

Según informaron medios locales y autoridades, la atracción, denominada “Tsunami”, comenzó a inclinarse durante una de sus rondas y, en cuestión de segundos, cedió su estructura, provocando escenas de pánico entre los asistentes. Entre los afectados hubo tanto visitantes del parque como trabajadores del lugar.

La víctima fatal fue un agente de policía que se había acercado para colaborar con la asistencia a los heridos y fue alcanzado por una parte del mecanismo del juego. El impacto le provocó la muerte en el lugar. Además, al menos 13 personas sufrieron lesiones de distinta consideración.

Tras el derrumbe, los heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos, donde recibieron atención médica inmediata. De acuerdo con el último parte oficial, algunas de las víctimas continúan bajo observación y tratamiento.

Luego del accidente, las autoridades anunciaron que se iniciarán acciones legales contra el responsable de la atracción. En paralelo, se abrió una investigación formal para establecer las causas del colapso.

La pesquisa buscará determinar si existieron fallas mecánicas, deficiencias en el mantenimiento o irregularidades en las medidas de seguridad del juego, en un hecho que volvió a encender las alarmas sobre los controles en parques de diversiones del país.