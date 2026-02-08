Defendió a la hija de su pareja en una pelea y lo mataron de una patada en la cabeza

Una discusión entre adolescentes a la salida de un boliche en la localidad de Batán derivó en un trágico desenlace en la madrugada del domingo, con la muerte de un hombre que intentó mediar para proteger a una de las jóvenes involucradas.

La víctima, identificada como Lucas Nahuel Larroque de 30 años, perdió la vida tras ser brutalmente agredido cuando intercedió para defender a la hija de su pareja y a una amiga de esta, quienes eran parte de una pelea inicial.

Los hechos

Según confirmó el fiscal Leandro Arévalo, todo comenzó con una disputa entre grupos de jóvenes en un boliche ubicado en la zona de la Colectora y la calle 132 de Batán. La discusión, inicialmente verbal, escaló a las manos y se trasladó a la vía pública.

En ese contexto, un tercer sujeto se involucró y comenzó a agredir a una de las partes. Fue entonces cuando Larroque intervino con el objetivo de separar a los involucrados y proteger específicamente a la hija de su pareja y a su amiga.

El ataque fatal

Mientras intentaba calmar la situación, Larroque fue atacado por un joven de 18 años, identificado como L.V. Testimonios y elementos de la causa detallan que el agresor lo derribó con un golpe, le propinó una patada mientras estaba en el suelo y, tras alejarse momentáneamente, regresó para asestarle una segunda y brutal patada en la cabeza.

Imágenes captadas por testigos con celulares muestran a Larroque inconsciente en el pavimento, con una grave lesión craneal y sufriendo convulsiones. Fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde ingresó con traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria. Pese a los esfuerzos médicos, falleció alrededor del mediodía del domingo.

Detenciones y cargos

La Policía Bonaerise logró detener en el lugar al presunto agresor de 18 años. El fiscal Arévalo le endilga el delito de homicidio agravado por alevosía, sustentando que habría actuado aprovechando la indefensión de la víctima y a traición. El joven será indagado en las próximas horas.

En paralelo, fue demorada una mujer de 24 años por obstrucción a la autoridad, al intentar, según la fuerza policial, impedir el accionar de los oficiales durante el procedimiento.

El cuerpo de Lucas Nahuel Larroque fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia que determinará con precisión las causas de la muerte. La investigación continúa abierta para reconstruir los hechos previos y el rol de cada involucrado en la pelea inicial que culminó con una irreparable pérdida humana.