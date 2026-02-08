Cande Tinelli volvió a apostar al amor y rápidamente se convirtió en tema central de la escena mediática. Tras su separación de Coti Sorokin, la hija del conductor televisivo confirmó su nueva relación sentimental con Franco Trabucco, un reconocido jinete de salto que se destaca en el ambiente hípico nacional.

La noticia fue revelada en el programa de streaming Bondi, donde se detalló que la pareja ya no oculta su cercanía y se muestra con naturalidad en distintos eventos ecuestres. En el ciclo explicaron el perfil del deportista y marcaron la diferencia con otras disciplinas: “No es polista. Salta caballo. Es un jinete de primera”, aseguraron.

Publicidad

La presentación oficial de la pareja habría ocurrido durante una fiesta de fin de año en un exclusivo club ecuestre, aunque el evento no estuvo exento de tensión. Según relataron testigos, la aparición de Trabucco junto a Cande provocó una reacción hostil por parte de Máximo, una expareja de la influencer. El periodista Santiago Riva Roy contó que el cruce estuvo al borde de un enfrentamiento físico: “Llegó el ex y casi se va a las piñas”.

De acuerdo a lo informado, el enojo habría surgido por la rapidez con la que la artista inició este nuevo vínculo. “A mí me dicen que Máximo estaba molesto y se quería ir a las piñas con Franco”, agregó el panelista, al describir el clima que se vivió en el festejo.

Publicidad

Más allá de los roces con su pasado sentimental, Cande Tinelli parece decidida a avanzar con esta relación, que combina su vida personal con su conocida pasión por los caballos. El romance marca un giro en su historial amoroso, alejándose del universo musical y mediático para integrarse de lleno al mundo deportivo.

En las últimas semanas, la joven artista se mostró más abierta a compartir momentos junto al jinete en eventos de su disciplina, dejando atrás la reserva que había mantenido sobre su vida privada. Todo indica que la relación avanza con firmeza, pese al ruido inicial que rodeó su primera aparición pública como pareja.