En un fin de semana atravesado por la adrenalina de las motos en el Safari Tras las Sierras en Valle Fértil, el compromiso ambiental también tuvo su lugar en el departamento. La agrupación Comunidad Ágil, bajo la consigna de que “el ambiente se cuida con acciones”, realizó otra jornada de plogging a orillas del río, combinando ejercicio físico, limpieza y concientización.

El plogging, una práctica que une caminata o trote con la recolección de residuos, permitió sanear las márgenes del río y generar diálogo con el público presente sobre la importancia de preservar los recursos naturales.

DIARIO HUARPE dialogó con Antonella Núñez, una de las referentes del movimiento, quien explicó los orígenes y objetivos del grupo. “Comunidad Ágil nació desde la necesidad de tener el balde un poquito mejor, con una mejor estética y ante la carencia de orden y planificación que se veía en algunas gestiones. Es un movimiento cuyo eje principal es el cuidado del medio ambiente, del cual se desprenden otros subejes como el desarrollo productivo y el turismo”, señaló.

Mientras el rugir de los motores captaba la atención de locales y turistas, los voluntarios se desplegaron por la zona para realizar una limpieza activa del entorno.

En ese sentido, Núñez remarcó que el trabajo ambiental está directamente ligado a la identidad turística del lugar. “Al ser un área natural y protegida, entendemos al turismo como una herramienta de valorización del paisaje. Queremos promover un turismo responsable que genere ingresos y desarrollo productivo sin dañar el entorno”, explicó.

Actualmente, Comunidad Ágil está integrada por unas 30 personas, aunque a las actividades suelen sumarse alrededor de diez voluntarios. Todas las acciones se realizan de manera autogestiva y sin banderas partidarias, con apoyo de vecinos y colaboraciones espontáneas. “Hemos tenido una muy buena respuesta de la comunidad”, destacó.

Durante la jornada coincidente con el rally, el grupo detectó una gran cantidad de residuos. “Había basura tanto en el suelo como en los basureros, que estaban colapsados. Mucha gente nos decía que no sabía dónde estaban o que ya estaban llenos”, relató Núñez, y remarcó la necesidad de mayor responsabilidad para el manejo de residuos en eventos masivos.

Además de la limpieza, los voluntarios brindaron charlas breves de concientización ambiental y adelantaron futuras acciones, como actividades educativas y el armado de colilleros. “Estamos orgullosos de aportar nuestro pequeño granito de arena al cuidado del área natural en la que vivimos, que además genera desarrollo económico. Es fundamental cuidarla”, cerró la referente.