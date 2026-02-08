De acuerdo a las previsiones de distintos analistas económicos, la inflación de enero se ubicará en un rango de entre 2,4% y 2,6%. El dato oficial será difundido el próximo martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y marcará un nuevo registro con el actual sistema de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El indicador se conocerá en un contexto particular, ya que la aplicación del nuevo índice de inflación fue postergada tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo. Según estimaciones técnicas, la elaboración y puesta en marcha de un nuevo IPC podría demorar entre tres y cuatro años.

Publicidad

Especialistas señalaron que las diferencias entre el índice vigente y el que se planeaba implementar eran relativamente acotadas. En ese sentido, el economista Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, explicó que en 2025 la inflación fue de 31,5% según los datos oficiales, mientras que con el sistema que finalmente no se aplicó hubiera alcanzado el 32,4%.

El nuevo esquema tenía previsto otorgar una mayor ponderación a los servicios dentro de la canasta general, por lo que a futuro las subas en tarifas como agua, gas y electricidad iban a tener un impacto más significativo en el índice de precios.

Publicidad

Para enero, los analistas también alertan sobre un fuerte aumento en el precio de la carne, estimado entre un 10% y un 15%, además de subas en verduras, factores que podrían empujar el IPC hacia el techo de las previsiones.

La suba en el valor de la carne se dará en paralelo a un incremento esperado en las exportaciones, que tras el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos podrían pasar de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. Desde el Gobierno aseguran que este factor no tendrá impacto en los precios internos, aunque economistas advierten que una mayor exportación implica una menor oferta para el mercado local.