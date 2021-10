Dueño de un bar caucetero acusado de abuso: denuncia, imputación y excarcelación

El dueño de un reconocido bar de Caucete, Jair Ibáñez de 34 años, después de ser denunciado de abuso sexual por una joven, quedó imputado este miércoles por el delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y luego la jueza de garantías del caso le otorgó la excarcelación tras escuchar a la fiscalía y a la defensa del empresario.

Este miércoles, la Oficina Judicial dispuso que se llevara a cabo la audiencia de control de detención y formalización del caso. La misma empezó pasadas las 8.30 en la Sala 6 del subsuelo de Tribunales. Allí el fiscal que investiga la denuncia, Roberto Ginsberg, expuso la causa presentada por la víctima hace unos días en el centro Cavig, que recibe denuncias de violencia de género, intrafamiliar y abuso sexual contra personas mayores de edad.

Luego pidió a la jueza Gema Guerrero la imputación y una medida cautelar: la prisión preventiva por seis meses por peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El mismo tiempo solicitó el titular del Ministerio Público Fiscal para la etapa preparatoria investigativa.

El abogado defensor de Ibáñez, Leonardo Villalba, se opuso a la prisión preventiva y pidió la excarcelación de su defendido, ya que no existe riesgo de huida y de entorpecimiento de la etapa investigativa. La jueza le dio razón al abogado y ordenó la excarcelación del propietario del bar pues no podría influir en el testimonio de ningún testigo presencial, ya que no hubo.

Finalmente Ibáñez quedó imputado por una tentativa de violación y deberá esperar la resolución de su proceso fuera de los calabozos, aunque no podrá acercarse o tener contacto con la víctima en un radio de 200 metros. Debe evitar todo tipo de comunicación con la damnificada, ya sea por celular, mensajes de texto o redes sociales. La magistrada le ordenó a que se someta a la investigación y a que se presente cada 15 días en la Oficina de Medidas Alternativas.

Cuando tuvo la oportunidad de aclarar o dar su versión de los hechos, el empresario gastronómico se abstuvo de declarar. El hombre fue denunciado por una joven y el domingo cayó detenido. La Policía lo llevó a los calabozos de la Comisaría 9º. La detención produjo un revuelo en el departamento de Caucete, pues se trata de una persona bastante conocida. Lo apodan "Coco" y también estuvo involucrado en el mundo de la política.