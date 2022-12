Tani Fernández, más conocido como Dyhzy, el hijo mayor del presidente Alberto Fernández, está de visita en San Juan. El joven hijo del primer mandatario de la Nación contó que vino a la provincia a trabajar y a descansar.

El joven que hace poco cumplió 28 años es un reconocido influencer y en sus perfiles publica gran cantidad de material dedicado a sus pasiones que son el cosplay y drag queen.

La recorrida

En las últimas horas, este muchacho publicó un video de poco menos de tres minutos en los que contó que vino a San Juan de vacaciones y por trabajo. Siempre verborrágico, Tani mostró todo su viaje desde que llegó a San Juan en avión.

Lo primero que destacó en su relato fue que mientras muchos piensan que él se pudo ir de viaje a algún lugar lujoso, él prefería un destino en el interior del país. Además, aseguró que llegó invitados por amigos que lo hospedarán en su casa, dijo que le gusta mucho San Juan y lo catalogó como "el mejor lugar del mundo".

Lejos de custodios y protocolos propios de la investidura que ostenta su padre, Tani se mostró caminando por las calles sanjuaninas. Fue a la Peatonal, salió a comer lomos, fue a una barbería y hasta fue a una tradicional tienda local para comprarse unas musculosas.

Además, el muchacho destacó la belleza de la provincia y se hizo varias imágenes en la zona del río San Juan y en los diques en donde posó con sus amigos que oficiaron de anfitriones.

El video de Tani contando su viaje en San Juan generó gran cantidad de reacciones en Tik Tok. Muchos jóvenes comentaron que lo vieron en un supermercado o en una heladería. Una chica le escribió que lo vio y lo reconoció de inmediato, pero le dio "vergüenza" pedirle una foto.

Esta no es la primera vez que Tani viene a San Juan, es que ya ha hecho shows y presencias en diferentes fiestas locales. Además, se sabe que mantiene contacto con sus amigos en la provincia. La última visita de la que tuvo conocimiento la prensa fue el 19 de agosto.

Ese día fue a la fiesta Nasty en donde estuvo trabajando como DJ y conoció a París, una conocida drag queen sanjuanina que es encarnada por el artista Santiago Jofré. Tani publicó en sus redes un mensaje que decía: “Escribime al MD porque te amo”.

En entrevista con el programa Yo Te Invito, Jofré contó que esa noche pudo charlar con Tani. “Él me dijo que era un fuego, que era hermosa, que le encantó mi maquillaje y todo. Me lo dijo en modo artístico y sentimental, estuvimos agarrados de las manos”, confesó. No obstante, aseguró que no pasó nada y aclaró que no hubo romance entre ellos.