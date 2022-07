Santiago Jofré es el artista detrás de Paris, la drag queen sanjuanina que deslumbró a Tani Fernández, el hijo del presidente. Fue el pasado sábado cuando Dyzhy estuvo como DJ en la Fiesta Nasty y en medio de la noche le dedicó un mensaje a Paris a través de las redes: “Escribime al MD porque te amo”.

Este lunes, el artista sanjuanino pasó por Yo Te Invito, contó todos los detalles del encuentro con el hijo de Alberto Fernández durante su paso por San Juan y aclaró los rumores sobre un supuesto romance.

“Nosotros salimos a bailar y me dice mi amigo que Dyzhy me estaba señalando. Yo era la única drag en el público”, recordó Santiago sobre aquella escena. Sin embargo, el joven sanjuanino dijo que no vio ese mensaje en Instagram sino hasta el otro día.

De todos modos, el artista sanjuanino mantuvo un encuentro cercano con el hijo del presidente y reveló todos los detalles. “Yo fui a la fiesta porque tengo buena relación con los organizadores y porque venía Estanislao. Siempre quise ir a la fiesta también por la gente. Me preparé especialmente para ese día, me hice un modelito nuevo, me maquillé, pasé por el estilista”, contó Santiago.

Tani, el hijo mayor del presidente pasó por San Juan y al parecer el amor tocó a su puerta durante una de las fiestas del momento que tiene la provincia. “Mandame DM porque te amo”, publicó pic.twitter.com/Hp62reWIDN — Diario Huarpe (@DiarioHuarpeCom) July 23, 2022

Sin bien, el sanjuanino confesó que ya conocía a Dyzhy, se mostró emocionado por el momento que pudo compartir con él. “Dyzhy trabaja en Club 69, el mejor boliche de la cultura drag en Buenos Aires. Él siempre es muy anfitriona, es una de las drag que están en la puerta del boliche y te invitan a entrar”, comentó. “Hace un tiempo, con un grupo de San Juan, fuimos al boliche y él nos recibió muy bien”, agregó.

Sobre la historia del viernes, Santiago comentó que vio el mensaje que Dyzhy le había dedicado mucho tiempo después. “Me di cuenta cuando llegué a mi casa que me había etiquetado en sus historias. Pero cuando terminó en el boliche, lo esperé y cuando salió nos pusimos a hablar un rato”, dijo.

Santiago aseguró que la charla giró en torno a la cultura drag y a futuros proyectos laborales de esta comunidad entre San Juan y Buenos Aires. “En ese momento le mostré la fan page de nuestra compañía: Cultura Drag y él dijo que ya nos conocía”, contó.

“Él me dijo que era un fuego, que era hermosa, que le encantó mi maquillaje y todo. Me lo dijo en modo artístico y sentimental, estuvimos agarrados de las manos”, confesó. No obstante, aseguró que no pasó nada y aclaró que no hubo romance entre ellos. “No pasó nada porque estoy de novio y no estaría con otra drag. Yo particularmente no. Yo iba con otras intenciones a hablar con él”, sostuvo el joven.

Además, Santiago se mostró sorprendido por el revuelo mediático que alcanzó la historia que le dedicó Dyzhy. “Al otro día, cuando me desperté, pude ver la nota de DIARIO HUARPE. Nadie sabía que era yo y me encantó. Fue fantástico, felicité al periodista”, dijo.

Además, dijo que esperan que Dyzhy regrese en el mes de noviembre, pero esta vez con su conocido personaje drag.

Sus comienzos como Paris

Durante la entrevista, el artista contó algunos detalles sobre la cultura Drag y sobre sus comienzos en este ambiente. Dijo que se inspiró en la cultura drag hace varios años en el famoso boliche sanjuanino Rapsodia. “La primera vez que fui vi un show que me dejó impactado. Hasta que un día, una amiga drag me ofreció maquillarme y ahí empecé”, recordó.

Los comienzos de Santiago como Paris

Sin embargo, la historia de Paris tuvo una pausa. “Tuve parejas a las que nos les gustaba el arte drag y tuve que dejar. Pero volví a retomar cuando surgió la compañía, Cultura Drag”, comentó. El artista es el presidente de esta agrupación y por insistencia de sus amigos y compañeros decidió retomar su alter ego. “Es algo que llevo en la sangre”, reconoció.

Sobre su nombre artístico, Santiago explicó que surgió de uno de sus iconos: parís Hilton. “A mí me gustaba el apellido Hilton, pero elegí solo el nombre para mi personaje. A partir de ahí empezó a nacer el personaje”, dijo.

El joven comentó que su familia no conoce muy bien a qué se dedica como artista. “Ellos saben que trabajo, pero nunca se entendió bien. Saben que trabajo, pero los tengo silenciados en las historias, así que no pueden ver mucho y ahora se están enterando”, señaló.

El mundo Drag en San Juan

Santiago Jofré se refirió al arte drag queen en la provincia. “Es una cultura. Antes estaba muy ligado a la noche, a la comunidad LGBT. Pero empezamos a hacer investigaciones para cambiar el concepto. Así empezamos a hablar de cultura drag y a ocupar espacios culturales de San Juan como museos. Ahí empezamos a hablar de industria drag, porque movíamos un circuito económico de la económica naranja en las industrias culturales. Para esto se invierte plata en maquillaje, coreógrafos, estilistas, diseñadores, etc.”, explicó.

El artista dijo que “montar” su personaje le lleva unas tres o cuatro horas

En este sentido, también destacó la apertura que hubo en la Fiesta Nacional del Sol al incluir personajes drag queen en sus espectáculos. Por eso las fiestas y boliches ahora se animan a contratar a personas drag, porque la gente tiene muy buena reacción. Se te tiran encima. La Fiesta del Sol generó una apertura de espacio y de mentes. Porque se hizo más visible y aceptado en San Juan el arte drag”, concluyó.